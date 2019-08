Perhe

Tänne pitää päästä! 3 hätkähdyttävän upeaa patikointikohdetta lapsiperheelle

Kreeta: Agios Antonios





Kalifornia: Yosemiten kansallispuisto





Japani: Hakonen kansallispuisto





Koko perheen patikointi on yhdistävä juttu! Tärkeää luonnossa oleilussa on löytää itselleen ja perheelleen sopivin tapa siihen.Luonto itsessään on täynnä mitä ihmeellisimpiä asioita, joten elektronisia viihdykkeitä ei tarvita. Usein lapset haluavat jäädä tutkimaan metsäpolulla kasvavia kasveja tai vastaan tulevia hyönteisiä pitkäksikin aikaa. Luonnon ihmettelylle kannattaa jättää aikaa, vaikka vanhemman mielessä siintäisikin jo seuraava nähtävyys tai taukopaikka.Kuuluisin patikointireitti on Samarian rotko, joka on pituudeltaan 16 kilometriä yhteen suuntaan. Keveämpi versio on Agios Antonioksen rotko, jonka reitti vie noin tunnin. Matka kannattaa ajoittaa kesäsesongin ulkopuolelle, jolloin lämpötila ja aurinko ovat vauvan kannalta suotuisammat.Yosemiten kansallispuiston reitit on tehty amerikkalaiseen tapaan helppokulkuisiksi, ja palvelut ovat hyvät. Kalifornian rannikkoa myötäilevä Highway 1 on yksi maailman upeimpia maisema-autoreittejä, jonka varrelta löytyy vauvalle sopivin välimatkoin monia näkemisen arvoisia pysähdyspaikkoja. Finnair lentää suoraan Los Angelesiin ja San Franciscoon.Kansallispuisto sijaitsee noin tunnin junamatkan päässä Tokiosta ja on tunnettu upeasta luonnostaan, kuumista lähteistään ja kauniista näkymistä Fuji-vuorelle. Vaeltele Goran ruusutarhassa, nouse tulivuorelle, ui kuumassa lähteessä tai seilaa merirosvolaivalla Ashinoko-järvellä.