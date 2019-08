Hälytyskellojen tulisi soida, jos lapsi puhuu pahaa toisesta vanhemmastaan – lukijat kertovat eroista, joihin lapset liittyvät

Perhe

Hälytyskellojen tulisi soida, jos lapsi puhuu pahaa toisesta vanhemmastaan – lukijat kertovat eroista, joihin

”Hirvein tapa uhkailla isää on sanoa, että vien sinulta lapset”

Vieraannuttaminen on epäasiallista vaikuttamista lapsen ja toisen vanhemman suhteeseen

Lukijat kertovat