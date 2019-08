Tuomas Rajala jätti raskaana olevan vaimonsa ja kantaa yhä syyllisyyttä tavasta, jolla lähti – ex-radiojuontaja kirjoitti selviytymisoppaan eronneille isille

Perhe

Tuomas Rajala jätti raskaana olevan vaimonsa ja kantaa yhä syyllisyyttä tavasta, jolla lähti – ex-radiojuontaj

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyllisyys

Rajala

Hälyttävää, jos lapsi puhuu pahaa toisesta vanhemmastaan