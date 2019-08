Tuore isä sai hävetä isoäidin äkäistä käskyä kastetilaisuudessa – lukijat jakavat pahimmat kokemuksensa sukujuhlista

Perhe

Tuore isä sai hävetä isoäidin äkäistä käskyä kastetilaisuudessa – lukijat jakavat pahimmat kokemuksensa sukuju

Morsian hävisi naapuriin

Yksi jäi ilman kutsua

Sukulaiset saivat tietää avioitumisesta ilmaisjakelulehdestä

”Ei missään ole sanottu, että omaa sukua pitäisi rakastaa”

Äidillä oli kiire kirpputorille

Vieraat saivat todistaa erikoista draamaa





Vieras vai lapsenvahti?

Vähemmän tärkeä vieras sai viettää aikansa eteisessä

”Isän ja äidin ilmeet olivat suorastaan pöyristyneet”

Vanhemmille kutsu eri päivälle

Anopin käytös perhejuhlissa pelottaa

Olemme kertoneet aikaisemmin useista sukujuhlista ja erityisesti häistä, joissa on sattunut ja tapahtunut.Kesän juhlat alkavat hiljalleen olla ohitse, ja on aika koota yhteen lukijoiden kokemuksia suomalaisista kesäjuhlista ja ikävistä sukulaisriidoista.Osa lukijoista paljastaa myös, miksi välttelee sukujuhlia viimeiseen asti.– Morsian häippäsi yöllä hääsviitistä hotellin vastapäätä olevaan kerrostaloon, jossa asui entinen rakastaja, joka on myös nykyinen rakastaja. Morsiamella menossa neljäs liitto.– Omiin häihini mietin tarkkaan kenet kutsuin. Minulla oli yksi muuten mukava ystävä, mutta hänellä oli juuri tapana huudella kaikkia älyttömyyksiä ja yrittää olla kaiken huomion keskipisteenä niin enpä kutsunut. En halunnut pilata häitäni hänen takiaan. Jälkeenpäin kun kuuli, että olin mennyt naimisiin, hän ei voinut uskoa, että häntä ei oltu kutsuttu. En viitsinyt kertoa miksi, ei hän sitä olisi ymmärtänyt kuitenkaan.– Menimme naimisiin viiden vuoden seurustelun jälkeen, jolloin meillä oli jo ihana 2-vuotias tyttö. Vihkiseremoniaa todisti vain ystäväpariskunta oman 2-vuotiaan tyttärensä kanssa. Kukaan muu ei ollut tietoinen vihkimisestä. Papin aamenen jälkeen ”karkasimme” Teneriffalle vielä samana iltana. Sukulaiset ja tuttavat saivat tiedon seuraavan viikon ilmaisjakelulehden seurakuntauutisista. Nyt siitä on aikaa jo yli 20 vuotta, eikä ole pätkääkään kaduttanut päätös. Menimmehän naimisiin toistemme kanssa, emme sukulaisten.– Meillä on niin äänekäs karjalainen suku, että ilmoitin jo vuosikymmeniä sitten, että minua ei kannata enää kutsua yhteenkään suvun tilaisuuteen, en tule. Kyllästyin jo nuorena niihin pelkkää melskettä ja huutoa sisältäviin häihin, synttäreihin, joulunviettoihin ja muihin sukujuhliin niin täydellisesti, että kiitos ei. Olen tekemisissä vain vaimoni suvun kanssa, ja elämä on ihan mukavaa. Ei missään ole sanottu, että omaa sukua pitäisi rakastaa.– Minun äitini sanoi papille äkäisesti tyttömme kastetilaisuudessa, että kasta äkkiä, kun on kiire kirpputorille. Hävetti. Eikä se ollut vielä ainoa asia. Pikkusiskoni suuttui jostain ja paukutteli ovia lähtiessään. On varmasti viimeinen kerta, kun ne kaksi tulevat meille juhliin, Juha-niminen lukija kertoo.– Kaverilla oli perinteiset maalaishäät: kartano ja pihapiiri olivat upeita. Häissä tarjottiin runsaasti alkoholia, ja niinpä minäkin sammuin jossain vaiheessa. Aamulla sitten kömmin kaivolle saadakseni raitista ja kylmää vettä krapulaani.Kaivolla istuskellessani huomasin, kun yhden aitan ovi avautui ja sieltä kömpi ulos sulhasmies vieraan naisen kanssa. Hetken ihmeteltyämme toisesta aitasta kömpi esiin vastavihitty vaimonsa vaatteet riekaleina ja vieraan miehen kanssa. Kaikille osapuolille oli selvää, että hääyöt oli tullut vietettyä humalatilan seurauksena kokonaan toisessa seurassa kuin tapana on.Hipsin hiljaa paikalta takavasemmalle ja jätin vastavihityn nuorenparin pohtimaan hääyönsä kulkua keskenään. Ja pohtimista ilmeisesti riitti, koska muutkin häävieraat alkoivat heräilemään siihen huutoon ja mekastukseen nuoren parin kesken heidän selvittyään keskinäisestä noloudestaan ja aloitettua suhteensa julkisen ruotimisen.– Hääpaikalla minut on heti morsiamen vanhempien toimesta ohjattu sivuhuoneeseen pitämään häävieraiden lapsia silmällä. Käännyin kannoillani, istuin pöytään ja ilmoitin, etten ole täällä töissä vaan juhlimassa. Tästähän ei pidetty lainkaan, koska oli oletettu, että olen siellä koko illan ilmaisena vahtina. Sanoin, ettei koskaan pidä olettaa asioita, vaan niistä pitäisi varmistua. Eivät mahtaneet mitään kun pidin pääni.– Olen seissyt kahdet ristiäisjuhlat juhlatalon tuulikaapissa. Asunto oli niin täynnä, että vähemmän tärkeä vieras sai viettää aikansa eteisessä. Tarjoiluksi sain jostain käteeni lasin mehua. Kolmansiin juhliin en enää mennyt, enkä mene.– Tiesin kyllä, että sulhanen oli varsin kiinnostunut politiikasta, mutta kun tuli puheiden aika, niin sulhasen ystävät alkoivat pitää puheita kuin vaaliteltalla. Näitä poliittisia puheita tuli noin viiden vieraan toimesta, eivätkä ne kovin lyhyitä olleet. Morsiamen isän ja äidin ilmeet olivat suorastaan pöyristyneet, ja kukaan ei morsiamen puolelta kaason lisäksi puhetta enää näiden jälkeen pitänytkään.– Lasteni ylioppilasjuhliin eivät isäni ja äitini tule samana päivänä kuin muut vieraat. Haluan nauttia lasteni juhlista, enkä kuunnella taas niitä vanhempieni valituksia omasta vaikeasta elämästään. Juhlitaan sitten seuraavana päivänä ”ihan rauhassa” oman porukan kesken, vaikka syy onkin etten halua pilata taas näitäkin juhlia...– Anoppi on kova ”töksäyttelemään” perhejuhlissa ja nauramaan sitten kovaan ääneen noille mukamas hauskoille letkautuksilleen. Mutta onneksi hänellä on joku suodatin, sillä jos yli 30 henkeä on paikalla, ujous iskee ja hän pitää suunsa kiinni. Häät kyllä hirvitti etukäteen, mutta onneksi jätesuodatin taas toimi.