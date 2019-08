Perhe saapui terveyskeskukseen, kohta odotustilassa kajahti – pikkupojan suusta paljastui isän poskia punoittava lukutottumus

Perhe

Perhe saapui terveyskeskukseen, kohta odotustilassa kajahti – pikkupojan suusta paljastui isän poskia punoitta

”Kolmevuotiaana

”Lienen

”Tommi

”Poikani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mentiin





”Oli

”5v

”3v

”Junassa

”Parkkipaikalta

Osallistu!

Julle istui isänsä sylissä seuraamassa isän tietokoneen korjausta ja totesi hieman aikaa katseltuaan asiantuntevasti, ainakin tuuletin pyörii.”Pyörii sittenkinollut noin kolme vuotta, vietimme kesää mökillä. Pihallamme luikerteli silloin tällöin kyitä. Niistä oli puhuttu ja kerrottu, että älä mene lähelle. Kerran sitten olin tullut sisälle ja kertonut innostuneena, että näin pihallamme pitkon. Hauska sana, napannut sen oletettavasti pullapitkosta tai adjektiivista pitkä. Sana elää perheessämme yhä, kuudenkymmenen vuoden jälkeenkin.PITKOseurasi biljardipeliä. Peli kiinnosti kovasti. Kohta hän huokaisi: minäkin haluan kolottaa.Hyvä ilmaisu(tuolloin n. 5v.) pelasi tätinsä kanssa tikkipeliä korteilla. Tuli poikani vuoro tehdä työt, jolloin hän laittoi kädet niskan taakse sekä nosti jalat pöydälle ja tokaisi: minähän en töitä muuten tee!”Tikkiässäterveyskeskukseen ottamaan pojalta tikkejä korvista, ja odotustila täynnä ihmisiä. Heti astuessamme sisään 3v poikamme kajautti kuuluvalla äänellä: Minä luen lastenlehtiä, äiti lukee naistenlehtiä ja isä voi lukea miestenlehtiä.”rockyse aika kuusta kun ähersin vessassa, käytin siivellisiä siteitä, joissa numeroitua vastapaperia oli joka kohdassa. Mikael 3v tuli sitten jälkeeni vessaan, tuli luokseni keittiöön ja kysyi, onko sulla näitä numeroteippejä?”Äippäkummipoikani korjasi leikkiautoaan, ja kysyin missä on vikaa. Poika tuumasi, että ”puolan johto pitää vaihtaa”. Ai että me naurettiin, me aikuiset siis. Ja nauretaan vieläkin. Hyvä, että kirjoittamaan naurultani pystyn.”Remonttimiestytärtäni oli opetettu painamaan isoa ja pikkupisaraa huuhtelemiseen wc:ssä. Tyttö kakkasi pönttöön ja painoi sitten isoa pisaraa. Sen jälkeen tyttö jäi pöntön viereen odottamaan. Kun kohina lakkasi, tyttö painoi pikkupisaraa. Kysyin häneltä, että miksi uudestaan painoit. Tyttö katsoi minua hämmästyneenä: ”Se oli pikkupisara, multa tuli pissa kans.”Markkinapallooli 6–7v poika mummonsa kanssa. Matka pitkästytti ja poika kuljeskeli. Mummo pyysi poikaa istumaan, jos tulee äkkijarrutus, niin poika lentää kuin leppäkeihäs. Pieni tuumaustauko. ”Voitko mummo näyttää mökillä, minkälainen elukka se leppäkeihäs oikein on?!?” Puoli vaunua nauroi.”Junassa kuultuapois kävellessä huomasin, kun pikkutyttö käveli isänsä kanssa autolle. Yhtäkkiä pikkutyttö alkoi hihkua ja osoitteli autoa, jonka etupenkillä istui koira: Isi! Isi! Kato tuo on varmaan ajokoira!”Plop