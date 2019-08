Pikkupojan vilpitön kertomus uusista kengistä huvitti isän veljeä: ”Äiti osti” – mutta maksumiehenä olikin joku aivan muu

Perhe

viikko sitten tultiin tytön (3v) kanssa pyörälenkiltä kotiin. Hän ei heti saanut kypärää päästään ja pyysi ”Auta minut”. Äkkiä irrotin kypärää ja aloitin jo omien kengännauhojen avaamista. Samalla korjasin vielä: ”Auta minua”, johon tyttö tokaisi: Kyllä sä osaat!”osaava isätyttärentytär ehdotti mummulle, istu sinäkin lattialle. Sanoin, ”mummu istuu tähän pehmeälle matolle”. Tähän tyttönen: niin kun sun peppukin on niin vanha. Mun peppu on vielä uusi.”Lapsen suusta totuuskertoi, että joskus kun olin 4–5 vee ja oltiin iskän kanssa Tokmannilla ostoksilla, mentiin kassalle, ja tietenkin halusin nostaa tavarat hihnalle. Isä meni pakkaamaan, kunnes alkoi kuulua: ”Yksi alkoholi, toinen alkoholi, kolmas alkoholi...” Iskä sanoi, et vähän nolotti kun oli takana pitkä jono.”Monta alkoholiaoli noin 2-vuotias, kun hän oli kaatunut pihalla ja saanut naarmun kyynärpäähänsä. Kuitenkin vaikea sana oli päivän aikana unohtunut. Kun tulin töistä, hän kertoi minulle silmät suurina: ”Äiti, Miia kaatui ja tuli pipi tonne, tonne käden kantapäähän.”Mummi -52poika esitteli uusia kenkiään ja tokaisi ”Kato, mul on uudet crocsit, äiti osti mut isi makso”. Taisi muistaakseni olla 4-vuotias tuolloin.”Iskä maksaa3v söi keittiössä välipalaa, katsoi mua pää kallellaan ja kysyi: Onko sulla vielä noita lusikoita? Otsahiuksissani oli papiljotit piikkeineen.”Maaaarialeikki 3-vuotiaana leikkimökissä. Hetken päästä hän tuli kovasti itkien luokseni. Kysyin mihin satutti itsensä. Itkun laannuttua sai sanotuksi, että mökissä on eläinpiikki. Selvisi, että eläinpiikki on ampiainen, jonka tytär oli ottanut käteensä ja tietysti pistänyt.”Pöö3v. invavessassa: Tässä on nämä käsituet, ettei mummu putoa pönttöön.”Hanskioli ollut kaverin häissä. Hääväki oli juuri asettautumassa kirkossa penkkeihin istumaan. Alttarin edessä oli juoksennellut pari 3–5-vuotiasta poikaa. Pappi oli tullut sakastista alttarille päällään vihkimiseen kuuluva kasukka. Pojat olivat tuijottaneet pappia silmät selällään, ja toinen oli kuuluttanut kirkkaalla äänellä: ”Vittu, Batman!” Pappia oli niin naurattanut että oli poistunut takaisin sakastiin rauhoittumaan.”Epulikuuntelivat pyhäkoulussa, jossa opettaja kertoi Jeesuksen syntymästä. Opettaja näytti kuvaa, jossa pyhä perhe istui. Yksi pojista tuumasi: ”Köyhiä olivat, mutta kuvaan vaan piti päästä.”Teppo