Mies ihmetteli ääneen vaimonsa mahtavaa raskausvatsaa – 4-vuotiaan Justuksen huomio kiinnittyi aivan toiseen osaan äidissä

oli lihaperunasoselaatikkoa. Pöydässä Viivi 5v tuumasi, että minäpäs tiedän että tässä ruoassa on kolmea ainesta, lihaperunaa, sosetta ja laatikkoa."

Viivin täti oli ruokana makaronilaatikkoa, sisareni oli nelivuotias ja kysyi äidiltä ihmetellen "miksi aina syödään laatikkoja, miksi ei koskaan kaappeja?"

Laatikkoja? hoitamassa kummipoikani alle 2-vuotiasta Liljaa, jota oli juuri opetettu potalle. Jouduin menemään pissalle ja tyttö seurasi mukana ovelle. Kuultuaan lorinan hän taputti käsiään ja sanoi "hyvä Marja"."

Marja taisi olla 2- tai 3-vuotias, kun teimme kesälomalla pidemmän automatkan länsirannikolla. Jollain pidemmällä matkalla hän pohdiskeli isälleen: "Äiti taitaa vähän olla sellainen peräkontin Kotka!"

Nelivuotiaana samainen veijari oli saamassa pikkuveljen. Olin viimeisilläni raskaana ja ihmettelimme mieheni kanssa vatsan mahtavaa kokoa. Mieheni kommentoi pojalle: "Katsopas Justus äidin komeaa vatsaa!" Siihen poika vastasi: "Ei vaan katsopas äidin isoa takapuolta!"

Poikien äitinä on ihanaa lapsilla välähtää, kun poikani oli pieni, nyt hän on jo päälle nelikymppinen. Meni isänsä kanssa kauppaan ja siihen aikaan oli vielä kaljapullot muovikoreissa, poika kosketteli ja taputteli pulloja, itin pulloja, itin pulloja."

Ihailen aina lasten taitoa tehdä sanoja – suomen kielihän mahdollistaa sanojen muokkaamisen. Sisarenpojallani oli vaikeuksia oppia/muistaa helppojakin sanoja ja hän sitten loi tarvitsemansa ilmaisut, keltainen oli auringon väri, punainen paloauton väri ja yksi hauskimmista minusta oli tissiriiputtimet rintaliiveistä."

Siskontyttö mallakeksi loistavan uudissanan aikoinaan, unohtaessaan hyttysen nimen: pistäjuttunen."

Ainokainen poika 4v tokas äidilleen, että muutetaan ameriikkaan, äitinsä vastasi jotta mitäs isi sanoo, johon Oliver tokas, että kun isi on vanhempi ja kuolee muutetaan sitten."