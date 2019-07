Hääsuunnittelija kertoo, miten järjesti Toivo Sukarin ja Nadja-rakkaan hulppeat häät – suomalaiset haluavat nyt vastaavia luksushäitä

Perhe

Hääsuunnittelija kertoo, miten järjesti Toivo Sukarin ja Nadja-rakkaan hulppeat häät – suomalaiset haluavat ny





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ripaus tuuria matkassa





Unelmahäiden toteutus vaatii hääsuunnittelijalta paljon





Hääparin erityistoiveet otetaan huomioon