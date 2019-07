Perhe

7 pähkähullua sanontaa, jotka vain kahjot suomalaiset ovat voineet keksiä

1. Kel’ onni on se onnen kätkeköön

2. Sääli on sairautta

3. Se on helppo / varma nakki

4. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla

5. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa

6. Mies se tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta

7. Itku pitkästä ilosta, pieru pitkään nauramisesta

