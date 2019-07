Perhe

Sandrasta, 34, tulee pian mummi – Millaista on saada esikoinen 16- tai 41-vuotiaana? 6 tarinaa äitiydestä

Nuoruus suoritettu

Ehdin toivoa pitkään

Olen nuori lasten kanssa

Nuorena mummiksi

Opiskelut ehtii kyllä

Biologinen kello herätti

”Parikymppisenä en missään nimessä olisi ollut valmis äidiksi,ja olin silloin aivan väärän miehenkin kanssa. Sain esikoiseni 34-vuotiaana, ja se oli täydellinen aika tulla äidiksi. Olen todella saanut elää jo villin nuoruuteni ja matkustellut, enkä koe menettäväni mitään nyt, kun olen lapsen kanssa kotona.Olisin todella kovasti halunnut tulla töissä vakinaistetuksi ennen äitiyslomaa, mutta näin ei käynyt, eikä määräaikaisuuttani jatkettu äitiysloman yli.””Sain lapsen 34-vuotiaana. Olisin toivonut tulevani äidiksi jo aiemmin, mutta aiemmassa suhteessani se ei toteutunut. Ennen perheen perustamista toivoin saavani parisuhteen ja kumppanin, joka on valmis isäksi ja toivoo lasta yhtä paljon kuin minäkin.Tämä toteutui, ja vaikka lapsi sitten tuli aika nopeasti parisuhteen alkamisen jälkeen, tiesimme olevamme siihen valmiita. Olin ehtinyt toivoa lasta jo kauan.””Olen todella kiitollinen ja onnellinen, että olen näin nuori äiti ja että sain lapset niin nuorena, 17- ja 19-vuotiaana. En tiedä, minkälainen elämäni olisi ollut, jos olisin päättänyt tehdä abortin. Onneksi olen vahva ihminen, aina ollutkin.Nuoruus jäi lasten takia väliin, mutta en kaipaa sitä. Olen edelleen nyt nuori ja voin olla nuori tyttärieni kanssa.Minulla ei ole koskaan ollut ajatusta, että ennen lapsia olisi pitänyt olla tämä ja tämä ja tämä. Emme olleet edes ehtineet ajatella perheen perustamista, kun raskaustestissä olikin jo kaksi viivaa. Asuimme pari vuotta miehen vanhemmilla, sitten ostimme oman asunnon. Lapsilla oli kaikki tarvittava.En olisi pystynyt tähän ilman miestäni. Yhdessä ollaan tämä matka aloitettu ja jatketaan edelleen. Tytöt ovat jo 11 ja 9, mies minua vuoden vanhempi, eli hänkin oli nuori vanhempi. Nyt voidaan nauttia elämää tyttöjen kanssa, ja lapsetkin ovat iloisia että heillä ovat näin nuoret vanhemmat.””Olin aina haaveillut siitä, että saisin lapsen nuorena. Alunperin olin suunnitellut, että saisin tutkinnon valmiiksi ennen lapsen syntymää. Haaveissani oli myös armeijan suorittaminen. Olin jo ollut yhteydessä esikuntaan.Elämä kuitenkin yllätti, ja tulin raskaaksi 17-vuotiaana. Esikoinen syntyi, kun olin 18. Sain yhteensä neljä lasta kahden vuoden välein. Hoidin lapsiani kotona lähes 10 vuotta. Sen jälkeen opiskelin lähihoitajan tutkinnon, ja nyt opiskelen sosionomiksi AMK:ssa. Armeija jäi saavuttamatta, kun loukkasin itseni ja sain selkävamman. Mutta muuten olen saavuttanut kaiken mistä haaveilin ja paljon enemmän.Tänään tyttäreni ja vävypoikani kertoivat minulle aikamoisen yllätyksen. Jos kaikki menee hyvin, minusta tulee mummi syyskuussa 2019.””Olin 16-vuotias, kun sain esikoiseni, ja minulle se oli sopiva ikä tulla äidiksi. Oli pari vuotta kestänyt parisuhde ja muutenkin hyvä elämäntilanne. Se oli sopiva hetki vauvalle, vaikkei sitä etukäteen suunniteltu. Olen pienestä asti halunnut tulla nuorena äidiksi, mutta olin suunnitellut käyväni koulut loppuun ja muuttavani omilleni ensin. Se onneksi onnistui myös vauvan syntymän jälkeen.Mielestäni jokainen on sopiva saamaan lapsia silloin, kun itsestä siltä tuntuu, mutta totta kai joskus ikä tuo lisää riskejä.””Minun ei terveydellisistä syistä edes pitänyt olla mahdollista tulla äidiksi, ja uskoen tähän tein ehkä erilaisia valintoja elämässä. Lopulta biologinen kello herätti todella voimakkaasti kokeilemaan sittenkin.Olin asettanut itselleni takarajaksi 43 vuotta, ja tulin äidiksi 41-vuotiaana. Hyvin jaksoin niin raskauden kuin vauva-ajan. Urani oli hyvällä mallilla jo ennen lasta, ja sain tietää saavani jälleen ylennyksen jo ennen paluutani hoitovapaalta. Ja nyt muutaman vuoden työskentelyn jälkeen olen edennyt jälleen.Tässä iässä osaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen eikä hötkyile turhia. Elämä on tasapainossa, ja nautin ajastani lapsen kanssa. Jaksan hyvin, vaikka välillä mietin, ehdinkö nähdä lapsenlapsiani.”