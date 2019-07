Perhe

Osaatko nimetä suomen kielen yleisimmät sanat? Tee 10 kysymyksen testi, jonka tulos voi yllättää

<section><h2><p>Tiedätkö suomen kielen yleisimmät sanat?</p></h2><p><p>Tällä testillä se selviää!</p></p></section><section><h2><p>1. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h2></section><section><h3><p>2. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>3. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>4. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>5. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>6. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>7. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>8. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>9. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h3><p>10. Mikä näistä on yksi suomen kielen yleisimmistä sanoista?</p></h3></section><section><h2><p>Möks!</p></h2><p><p>Ei mennyt ihan putkeen. Onneksi sinulla on varmasti paljon muita avuja kuin kielinerous...</p></p></section><section><h3><p>Ihan ok, mutta vielä voisi petrata...</p></h3><p><p>Ei ihan unelmasuoritus, mutta kyllä tällä voi jo vähän leveillä. Pientä harjoitusta, ja sinustakin voi kehkeytyä todellinen kielitietäjä.</p></p></section><section><h3><p>Upeaa! Fantastista! Mieletöntä!</p></h3><p><p>Olet hämmentävän lahjakas kielitietäjä tai mahdollisesti erittäin onnekas arvaaja. Olipa totuus kumpi hyvänsä, onnea loistokkaasta tuloksesta!</p></p></section>

