Hääpari katosi omista häistään – vastaus löytyi näyttämön verhon takaa: ”Puheensorinaa riitti sen jälkeen”

Tölväisyjä ja tiukkoja tilanteita

Toissa kesänä lapsuudenkaverin häissä bestman veti morsiamen isää kunnolla kupoliin.





Häät eivät ole kuin lasten syntymäpäiväjuhlat





”Känniörvelöitä on ollut aina”





Omannäköistä saa olla