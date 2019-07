Perhe

Suomessa on iso joukko isovanhempia, jotka eivät tapaa lapsenlapsiaan – ”Se on todella mittava ongelma”

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isovanhempien

Riidoissa

Oulasmaan

Sitten

Väestöliitto

IS:n lukijoiden kokemuksia aiheesta:

”En ole

”Lapset

”Minulla

”En ole

”Minulla

”13-vuotias

”Poikani

”7-vuotias