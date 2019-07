Perhe

Erityislasten vanhemmat kohtaavat haasteita, joita muut eivät ymmärrä – 8 keinoa tukea erityisen perhettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin erityislapsen vanhemmat toivoisivat, että heitä tuettaisiin tavallista raskaammassa arjessa:

Tutustu diagnoosiin luotettavasta lähteestä, jotta et sano mitään ajattelematonta. Auta! Hoitoapu, ruuanlaitto, siivoaminen tai kahvinkeitto on jo iso juttu. Ota lapsi hoitoon vaikka muutamaksi tunniksi, jotta vanhempi saisi nukkua. Jos jännittää, pyydä vanhemmalta ohjausta etukäteen. Soita! Moni erityislapsen vanhempi kaipaa keskusteluja aikuisten kesken, mutta saattaa itse olla liian uupunut ryhtyäkseen soittamaan. Tule käymään. Erityislasten vanhemmat eivät ehkä itse voi lähteä kauas kotoa, mutta arvostavat seuraa. Ethän kyläile kipeänä! Tsemppaa ja tue positiivisesti vanhemmuutta. Älä neuvo, vertaa omaan tilanteeseesi tai arvostele. Huomioi erityislapsi: juttele, ota syliin, silitä. Vaikka hän ei ehkä kommunikoi samalla tavalla kanssasi, hän on läsnä oleva ihminen. Kutsu myös erityislapsi kaverisynttäreille.

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/arki/arjen-joustajat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/erityislapsen-vanhempi-arto-backstrom-perheet-eivat-saa-tarvitsemaansa-apua?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/heini-saraste-ala-syota-lapselle-omia-ennakkoluulojasi?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva