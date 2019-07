Perhe

Morsian asteli kirkkoon – 4-vuotiaan häävieraan sutkautus ei voi kuin naurattaa

”Olin

”Oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ӏitini

”Olimme

”Tilasin

”Sanoin

”Meillä

”Olimme

”Olin

”Tuhahdin

Osallistu!

aikaisemmin päivällä keskustellut 3,5-vuotiaan tyttöni kanssa siitä, kuinka miehet voivat olla ”karvaisempia” kuin naiset. Illalla, kun tyttö istui keittiössä iltapalalla, hän huudahti: ”Mulle kasvaa pojan karvat!” Menin katsomaan mitä se sellainen on.Hänen ihonsa oli mennyt kananlihalle ja käsivartensa untuvaiset haivenet nousseet ylös.”Kanaemojoulukuussa häät. Taru, ehkä neljä vuotta silloin, istui äitinsä kanssa kirkossa silmä tarkkana seuraten, kuinka ovet takana avautuivat ja valkoiseen pukeutunut morsian ilmestyi isänsä saattamana.Aikuiset nousivat seisomaan. Taru huudahti äidilleen kirkkaalla äänellä: ”Nosta mut! Nosta mut! Nyt se hoosianna tulee!”Miakertoi, että ollessani noin neljä vuotta kävelimme torilla erään penkillä makaavan miehen ohi, joka vaikutti olevan humalassa tai sammuneena jo. Nähtyäni tämän miehen olin kuulemma äidilleni sanonut: ”Äiti katso, jumalainen!”poikani 5v. kanssa ulkoilemassa terveyskeskuksen parkkipaikalla talvella. Siellä oli paljon kinoksia, jotka johtuivat siitä, että parkkipaikalta oli aurattu lunta. Poikani tiesi kertoa, että kinoksissa on hiekkaa sen takia, että vanhat mummotkin voi kiipeillä niillä.”Äitiperheelle pizzaa, omaan pizzaani rucolaa. Kun päästiin syömään, avasin päällimmäisen laatikon, joka sattui olemaan juuri oma rucola-pizzani. Silloin tytär 3v. huusi melkein itku kurkussa: ”Ei nurmikkoa pizzaan!”Hauskoja letkautuksiajoskus kalaa fisuksi. Kaksivuotias poikani oli hyvä puhumaan, mutta muutamat kirjaimet eivät vielä mahtuneet suuhun. Marketissa oli komea kalatiski, minkä vuoksi hän sai aiheen kailottaa kovaan ääneen: ”Äiti, mä näin iton v***n!” (Oli pakko itsekin kailottaa kovaan ääneen, että onpas tosi iso fisu, ja häipyä vähin äänin.)”Sattuuhan näitävanhemmilla oli kondomipakkaus yöpöydän laatikossa, poikani 5v. löysi sen ja ilmoitti, että laatikossa on kyypakkaus! (Kannessa oli käärmeen kuva.)”Äitimökkeilemässä ja peli-iltaa viettämässä. Juttelimme kaikenlaista, poikani, silloin 4v., kysyi isäpuolelta että kuinka vanha tämä on. Mieheni siihen vastasi olevansa 25 vuotta, mihin poika totesi kauhistuneena: ”Sehän on jo kun kuollut.”Ranchilaneljävuotiaan kanssa pikakassalla kaupassa. Hän odotti kyykyssä kuittia. Kun kuitti saapui, poika nappasi sen, ja koneelta kuului tuttu ”kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen”. Poika painoi suunsa lähelle koneen luukkua ja pamautti kirkkaalla äänellä: ”Ole hyvä!”Tavat tallellaharmistuneena miehelleni jotain. Tähän 5-v. tyttäreni totesi: ”Isi, sä et nyt oikein miellytä äitiä!”Lempi Muro