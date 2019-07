Perhe

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen nimeää 4 lausetta, jotka jokaisen lapsen pitäisi kuulla vanhemmiltaan

1. ”Oletpa suloinen.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. ”Tule kainaloon.”

3. ”Mitä puuhasit tänään päiväkodissa? Miten meni koulupäivä?”

4. ”Mitä haluaisit tehdä seuraavalla lomalla?”