Perhe

Kuinka paljon lapsi voi pelata lomalla – ja pääseekö tavasta myöhemmin eroon?

1. Mikä on liikaa pelaamista kesällä?

2. Miten kesälomalla olevan koululaisen pelaamista voisi rajoittaa fiksulla tavalla, kun vanhempi on töissä?

3. Miten paljon vanhemman kannattaa ahdistua siitä, että koululaiset pelaavat päivisin tunteja?

4. Entä jos kesällä pelaaminen jää päälle – kuinka vaikeaa jatkuva pelaaminen on katkaista syksyllä koulun alkaessa?

Liikaa pelaamista niin kesällä kuin talvella on pelaaminen, jossa lapsen arki ja elämä alkaa sakata. Se tarkoittaa, että lapsi ei enää ulkoile, kaverisuhteet kärsivät ja ruoka ei maistu.Silloin voi olla hyvä ottaa hetki ja pohtia yhdessä, mistä kaikista syistä tämä johtuu. Syitä saattaa olla monia, ja niistä perimmäiset syvemmällä kuin pelaamisessa.On olemassa lukuisia sovelluksia, joilla lapsen peliaikaa voi rajoittaa. Joissakin puhelimissa nämä ominaisuudet ovat sisäänrakennettuja.Samaan aikaan kehottaisin kuitenkin miettimään, miksi pelaamista päivän aikana haluaa rajoittaa. Jos pelaamisesta ei päivän aikana ole suurta haittaa, voisiko sen korvata illalla ja viikonloppuisin aktiivisella ulkoilulla ja ruuduttomalla ajalla yhdessä?Ahdistuminenhan ei ratkaise mitään. Jos asia huolettaa, kannattaa yksinkertaisesti lisätä yhteistä aikaa muualla kuin laitteiden äärellä. Täydellinen kieltäminen harvoin on rakentava ratkaisu eikä omien yöunien menettäminen yksinkertaisesti muuta mitään.Jos lapsi voi hyvin, liikkuu, syö ja hänellä on kavereita, keskittyisin minuuttimääriä enemmän keskustelemaan lapsen kanssa laitteella käytettävistä sisällöistä ja kannustaisin fiksujen sisältöjen pariin. Aikuinen voi aina tuoda lapsensa elämään muutakin tekemistä, harvoin lapsi sanoo yhteiselle ulkoilulle ei.Se on yhtä vaikeaa kuin kaikkien muidenkin kesälomarutiinien. Siinä missä opetellaan pois herkkujen syömisestä, löhöilystä ja pitkään nukkumisesta, niin samalla voi opetella myös ottamaan taas uutta suuntaa pelimäärissä.Syksyn alkaessa kuvioon tulee enemmän arkisia puuhia, vähemmän lomatunnelmia. En tekisi pelaamisesta peikkoa enkä juhlahetkien herkkua, vaan suhtautuisin siihen maltilla. Turhista vääntökapuloista luopuminen on varmasti kaikille hyväksi.