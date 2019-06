Pikkupoika kajautti lentokoneessa sanat, jotka vetivät äidin posket punaisiksi

Perhe

iltapissillä 4-vuotiaan poikani kanssa mökillä huussissa, ja rupesin siinä pyyhkimään. Poikani hetken aikaa siinä tuijotteli ja tokaisi: ’Äiti, sulla on alkanut kasvamaan karvat tonne.’”Pöheikkö2 v. löysi keittiön lattialta muurahaisia. Hän juoksi kiljuen kertomaan: ’Äitiiiiiiii, keittiössä on murhaajia!!!’”Nyt 11 veekoko perheen voimin Espanjassa 2000-luvun puolessa välissä, veljeni ollessa viiden tai kuuden vanha. Hän tykkäsi jostain syystä kovasti katsoa nuorempana Kummeleita. Takaisin tullessa, lentokoneen laskeuduttua Helsinki-Vantaalle ja matkustajien ottaessa käsimatkatavaroitaan hyllyiltä, sopivassa hiljaisuudessa veljeni nousee penkille seisomaan ja huutaa niin, että koko kone varmasti kuuli: ’Voi v*ttu mä oon syöny koko viikon kaalilaatikkoo, mulla kiertää vattassa!’ No nauruhan siitä repesi kaikilla muilla, mutta äiteellä oli posket punaset.”Tumppianopin ja tyttäreni (3 v.) kanssa kirkossa seuraamassa hautajaisia, kun tytär kysyi anopilta, milloin sielu menee taivaaseen. Mummi vastasi sen tapahtuvan silloin, kun pappi siunaa vainajan. Tytär väitti, että eihän se voi, kun katto on vastassa.”Yllättynyt äitioltiin ja siellä oli paljon hyttysiä. Minä tietenkin tapoin jokaisen minkä kiinni sain. Yhtäkkiä tyttöni, 2,5 v. halasi minua ja sanoi: ’Rakas, oot sinä minun tappajani.’ Olipa siinä hellittelynimi äidille.”Tiinaisäntä kysyi pieneltä tyttäreltäni pilke silmäkulmassaan: ’No, oletkos saanut Koivuniemen rieskaa?’ Johon tyttäreni vastasi, osoittaen isännän pulleaa vatsaa: ’Tuleeko siitä tuollainen iso maha?’”Koivuniemen rieska4-vuotias, kun isoveljeni rippijuhlia juhlittiin meillä kotona ja sinne tuli tuttavia, ystäviä ja sukulaisia. Olin isoveljeni vieressä, kun kaksi minulle tuntematonta lyhyttä mummoa tuli onnittelemaan isoveljeäni ja sanoi, että onpa hän jo pitkä ja tuntuu, että me vain kutistutaan. Minä totesin siihen, että vanhukset kutistuu, että ne mahtuu hauta-arkkuun.”Ei ne muuten hautaan mahuhoitamassa kaverini lasta, olisikohan hän ollut silloin n. 4–5-vuotias. Kaverini antoi ohjeeksi siivota yhdessä lapsen huone sillä aikaa, kun hän käy asioilla. Yritin houkutella lasta siivoamaan kanssani, mutta hän vain istui lelujensa keskellä ja jatkoi leikkejään. Lopulta sanoin lapselle: ’Nyt täällä on kyllä ihan pakko siivota! Eihän täällä mahdu kulkemaan.’ Lapsi raivasi lelujen keskeltä muutaman tyhjän kolon lattialle ja sanoi: ’Täti mahtuu kulkemaan tästä. Hyppää tähän näin.’”Ei auttanutOscarin ammatinvalinnassa on vielä hiomista. Pelatessaan läppärillä totesi ykskantaan: ’Mä alan isona rosvoks ja saan paljon rahaa.’ Pari vuotta vanhempi Elmo-veli totesi siihen: ’Ne ottaa sut kiinni kumminkin ja pistää vankilaan.’ Oscaria se ei näyttänyt hetkauttavan vaan laukoi: ’Sit mä saan paljon kavereita.’”Ukkiolin kuulemma innostunut TV:n piirtelevästä ja satuja kertoilevasta Kylli-tädistä ja huutelin aina ennen ohjelman alkua: ’Kylli-täti tulee, Kylli-täti tulee!’ Pahaksi onneksi vaan äänsin aina yyn uuna.”Rivo täti