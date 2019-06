Vähävarainen Tiina kyseli Twitterissä ilmaista kesätekemistä Helsingissä – nämä kohteet eivät tule ensimmäisinä mieleen!

Perhe

Vähävarainen Tiina kyseli Twitterissä ilmaista kesätekemistä Helsingissä – nämä kohteet eivät tule ensimmäisin

Näitä et olisi itse keksinyt – vai olisitko?

Pokemon Go -kierrokset itselle tuntemattomaan kaupunginosaan

Talvipuutarha

Amos Rexin sisäpiha

Arabianrannan hauskat katutaideteokset, kuten itämainen matto keskellä puistoa

Pihlajamäen hiidenkirnut, aarnipata ja rauninmaljat

Baana ja sen graffitit

Tennispalatsin takana oleva jättilokki

Kasabergetin pronssikautinen hautaröykkiö

Länsisataman pissaava poika -patsas

Vanhankaupunginlahti

Paloheinän maja

Ratikkamuseo

Yökoris

Mustavuoren rotko ja linnoitukset

Salaranta Lapinlahden Lähteellä

