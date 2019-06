Perhe

Pikkutyttö tuijotti vaikuttavaa näkyä uimahallissa – suihkutteleva rouva sai kysymykseensä suoran vastauksen

oli silloin noin 4-vuotias, kun tuli puistosta kertomaan, että kaveri oli pudonnut puusta pää edellä. Ponkaisin pystyyn lähteäkseni katsomaan ja kysyin, pystyykö kaveri kävelemään. Poika katsoi tyhmä äiti -ilmeellä ja sanoi: ’Sehän putos pää edellä, eihän jaloissa vikaa ole!’ Kaveria ei sattunut.”Tyhmä äitilapsenlapsi oli tullut muorin ja vaarin luokse vierailulle viikoksi. Nukkumaan mennessä iltarukouksen yhteydessä pyydettiin sitten anteeksi päivän pikku rähinöitä. Poika totesi, että eihän me olla riidelty. Muori otti päivän varrelta muutaman pikku esimerkin, mihin poika vastasi päättäväisesti: ’Sehän on vain elämää.’ Eipä tähän juuri lisättävää ollut.”Muori5-vuotiaan siskoni kanssa uimahallissa. Menimme suihkuille, missä isompikokoinen rouva seisoi. Siskoni alkoi tuijottaa rouvaa ja yritin töniä, että ei saa noin tuijottaa. Rouva kysyi siskoltani, että etkö ole ennen näin läskiä nähnyt. Tähän siskoni tietysti vastasi silmät pyöreänä edelleen tuijottaen: ’En!’”SiskoLauri ollut 4–5 vuotta, kun ex-anoppi tuli kylään, ja sunnuntaina houkutteli pojan kirkkoon, jonka jälkeen oli luvattu mennä jätskibaariin. Tämänhän poika tietenkin muisti, ja istui kiltisti koko ajan. Kirkonmenojen päättyessä poika kajautti: ’Ja nyt baariin.’ Kirkkokansaa nauratti.”GRBZkerran uimassa uimahallissa. Saunaan mennessäni istuin melko isomahaisen ja muutenkin rotevan miehen kanssa samalla puolelle. Olen itsekin isomahainen, mutten muuten mikään treenannut. Vastapäiselle lauteelle tuli isä noin 4-vuotiaan tyttärensä kanssa. Tyttö alkoi katselemaan meitä äijiä toisella puolella vuoronperään, joten arvasin, että kohta kuullaan jotain. Kohta tyttö kysyi isältä suureen ääneen: ’Onko kaikilla voimamiehillä iso maha?’ Oli hyvä tilanne!”Pentti4 vuotta, kun ajoimme hautausmaan ohi: ’Kuinka moni on kuollut kuolemakiveen?’ En ymmärtänyt mitä hän tarkoitti, kunnes hän selvensi: ’Nuo kuoleman kivet, joissa on nimet. Onko ne kaikki kuolleet, kun se kivi tippui tuossa niiden päähän?’”Cub Sines3 v. makasi mummilan keittiön lattialla ja katseli, kun muurahainen käveli hänen vieressään. Hetken katseltuaan hän totesi: ’Muulahainen, muulahainen, kutiainen, kutiainen, kumpi sä oikein oot?’”Vaarikuunteli mielellään, kun luin Aku Ankkaa. Hän toisteli lauseita, jotka tuntuivat mukavilta. Kaupungin bussissa (nyssessä) hän kajautti reippaalla äänellä Akun repliikin: ’Rahat riittävät hädin tuskin ruokaan!’ Iskää nolotti...”Totuus5 v. lauleskeli mielellään. Yksi lempibiisi oli se, jossa lauletaan ’kotiseudulle Pohjois-Karjalaan, juodaan kaljaa auringon nousuun...’. Hoitotäti oli kysellyt, mitä Kristiina haluaa juoda ruuan kanssa. Hän vastasi kirkkaalla äänellä: ’Kossu vissy.’”:Doli noin 3-vuotias, kun siihen aikaan televisiossa ja radiossa kuului paljon eräs biisi, josta poikani kovasti tykkäsi. Kerran tullessani kotiin töistä, poikani läppäsi minua avokämmenellä pyllylle ja kailotti iloisesti: ’Mitä muija? Mikä boogie?’ Kyllä teki nauru hyvää raskaan työpäivän jälkeen.”Lele 314 v. näki erittäin sotkuisen huoneen ja kysyi ihmeissään: ’Onko Mörkö riehunut täällä, kun nuo tavarat on noin sekaisin?’”Kallen isoveli Jannekoko perhe saunassa, ja kolmevuotiaalla pojallani oli tapana pyöritellä sormillaan perhekalleuksiaan. Sanoin hänelle: ’Älä tee noin! Se irtoaa ja häviää!’ Poikani katsoi minua ja kysyi: ’Niin kuin sinulla?’ Sanoin että juu ja käänsin kasvoni, ettei hän huomaisi, että nauran. Poikani luuli, että itken ja sanoi: ’Äiti älä itke! Kyllä se löytyy!’ Ja poikani rupesi etsimään sitä lauteiden alta.”pikku saunamies