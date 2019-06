Miten perhevapaiden jakaminen vaikuttaa tuloihin? Laskuri kertoo, että vanhempien tuloerolla on yllättävän pieni merkitys

Perhe

Näin Kelan perhevapaat jakautuvat

Äidille: Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Saat sitä siis noin 4 kuukautta, joista ensimmäiset viikot ajoittuvat raskauden loppuun ennen laskettua aikaa.

Isälle: Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää molemmat vanhemmat voivat olla kotona samaan aikaan.

Kummalle vain: Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Vanhempainvapaa alkaa, kun lapsi on noin 3 kuukauden ikäinen. Vanhemmat voivat sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä.

Kummalle vain: Mahdollinen hoitovapaa alkaa lapsen ollessa noin 9 kuukauden ikäinen vanhempainvapaan päättyessä. Tämän jälkeen isä tai äiti voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaan ajaksi Kelalta voi hakea kotihoidon tukea.

Kokeilimme laskuria kahdella eri esimerkillä

Esimerkki 1:

Esimerkki 2:

