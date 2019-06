Perhe

Näin perheiden arki muuttuu – katso hallitusohjelman tärkeimmät lapsiperheitä koskevat asiat

Perhevapaiden uudistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja ryhmäkokoja pienemmäksi

Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen

Lapsiperheiden köyhyyden vähentäminen

Erilaisten perhemuotojen tukeminen

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Hedelmöityshoitojen saatavuus

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Koulutuksen merkityksen korostaminen

Perusopetukseen panostaminen

Oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen

Hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/arki/miksi-paivakodin-tyontekija-ei-moikkaa-lasta-vapaa-ajalla-syy-voi-olla

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/mallia-islannista-tutkija-perhevapaiden-jakaminen-pienentaisi-eroriskia-ja

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/arki/oletko-huolissasi-lapsesi-paivahoidon-laadusta-taman-voit-tehda

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/vauva-ja-taapero/bloggaaja-koti-iska88-koti-isyys-paransi-parisuhdetta