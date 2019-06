Perhe

Pikkutyttö katseli mummoja uimahallin saunassa ja kajautti sanat, jotka äiti muistaa yhä

poikani teki havainnot saunassa ja ilmoitti: ’Meillä kahtella on munat’ ja sitten perään, että ’mamin munat nukkuu’. Ei kai enemmän oikeassa voisi olla.”Havaintooli 5-vuotias, ja olimme päiväuinnilla noin ”sadan” mummon kanssa. Uinnin jälkeen menimme saunaan ja istuskelimme lauteilla. Tyttöni katseli vastapäätä lauteella istuvia mummoja ja kiekautti kirkkaalla äänellä: ’Äiti, nyt minä tiedän mihin kaikki kuolleet menee, uimahallin saunaan.’”Opokasollessa noin 4-vuotias kävelimme torilla, kun eräs paikallispoliitikko jakoi vaalilehtisiä. Kohteliaasti otin yhden vastaan, ja kun käännyimme lähtemään, tytär huutaa kovalla äänellä: ’Oliko tuo täti MOONIKA?’”Lasten suustarakennustyö oli naapuritontilla menossa ja kuului niin kova kallioräjähdys, että ihan kolme akvaariotakin kodissamme tärähti vesineen päivineen. Nelivuotias tyttöni meni siinä sitten omituisen nolon näköiseksi sanoen: ’En se minä ollut.’ Tarkoitti pieraisua.”Johan jysähtisöi 4-vuotiaana päiväkodissa makeaa mansikkakiisseliä ja totesi: ’Tämähän on melkein yhtä hyvää kuin meidän isän tekemä makkarakeitto.’”Kotikokki-isä3 v. katseli sylissäni puolikuuta taivaalla ja sanoi: ’Kuu on rikki.’”AppleNiklas lauloi nauhoittaen omaan kasettimankkaansa laulun: ’Ukko Nooa, Ukko Nooa, meni kerhoon, pyyhki pyllyn verhoon.’ 2-vuotias Mikael matki: ’Ukkona ukkona kelloon.’”Apinaorkesteri(7 v.) syntymäpäivillä toinen kummisetä sanoi lapsille, että ei saa syödä liikaa karkkia, ettei ala voida huonosti. Yksi pikkutyttö sanoi, että voi jo valmiiksi huonosti.”Stadilainenjälkeen yleisessä pukuhuoneessa, jonne päällysvaatteet oli tapana jättää, alkoi 3-vuotias poikani hoilottaa: ’Pimppi, pimppi, pimppi, äiti mikä on pimppi.’ Siihen vaimoni totesi tyynesti, että ’kerron kotona’. Sen jälkeen poikani otti pari kolme kuuluvaa, syvää nuuhkaisua ja tokaisee: ’Äiti, täällä haisee pimppi.’ Sen jälkeen pukuhuone täytyi hihittelevistä aikuisista ja minun piti poistua paikalta pokan petettyä pahemman kerran...”Tapio