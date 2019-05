Perhe

82 neliötä ja 7 henkeä – suurperheet kertovat, miten saavat neliöt riittämään

8 henkeä ja 93,5 neliötä: Vanhemmat nukkuvat olohuoneessa





7 henkeä ja 82 neliötä: Vauvalle tilaa vanhempien huoneeseen





”Asumme kerrostaloasunnossa, jossa on neljä huonetta ja keittiö. Tila on jaettu järkevästi, ja huoneet ovat isoja. 15- ja 13-vuotiaat tytöt jakavat yhden huoneen, ja 8-, 6-, ja 4-vuotiaat tytöt jakavat toisen huoneen. Kolmannessa huoneessa nukkuu reilu 1,5-vuotias poikamme. Kolmas huone on samalla myös lasten leikkihuone. Me vanhemmat nukumme olohuoneessa.Lapset eivät ole ikinä valittaneet, että joutuvat jakamaan huoneet sisarustensa kanssa. Lapset ovat tottuneet siihen, että joskus suihku- tai vessavuoroa joutuu odottamaan.Mahdumme tähän asuntoon todella hyvin, sillä asunnon pohja on järkevä ja huoneet ovat isoja. Ehkä isoin haaste on säilytystilan puute. Joskus myös toivon, että keittiö olisi isompi. Toisaalta perheemme ei useinkaan syö saman pöydän ääressä, johtuen mieheni vuorotyöstä ja lasten harrastuksista.”Piia Vainio, Lahti”Kerrostaloasunnossamme on kolme makuuhuonetta, jotka on jaettu lapsille seuraavasti: 10- ja 8-vuotiaat tytöt jakavat yhden huoneen, 6-, 4-, ja 2-vuotiaat sisarukset puolestaan toisen huoneen. Me vanhemmat nukumme kolmannessa makuuhuoneessa. Lokakuussa meille syntyy kuudes lapsi, ja hänelle tehdään tilaa meidän huoneeseemme.Lasten huoneissa on kerrossängyt, jotka säästävät lattiatilaa. Lisäksi huoneisiin mahtuvat hyvin säilytyslipastot, ja isommilla lapsilla on omat kirjoituspöydät.Eteiseen olemme ostaneet kiinteiden säilytyskalusteiden lisäksi muutaman lisäkaapin, jotta kaikkien perheen jäsenten ulkovaatteet ja kengät saadaan mahtumaan eteiseen siististi.Neljä huonetta ja keittiö riittävät oikein hyvin meidän perheelle. Kaikki neliöt ovat tehokkaassa käytössä, ja toisaalta ylimääräiset tavarat karsiutuvat, kun tilaa ei ole liikaa.”Johanna Ristimäki, Järvenpää