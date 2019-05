Perhe

Opettaja Sirpa kuulee saman rasittavan vitsin jatkuvasti – ei pääse eroon edes lomalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Helppohan se teillä opettajilla on”

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/kolmekymppinen-opettaja-laihialta-teki-huikean-uraliikkeen-myi?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/19-ammattia-joiden-edustajat-eivat-halua-paljastaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/suomalaiset-aanestivat-tassa-suomen-vaikein-ammatti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/onneksi-tyopaikalla-ei-ole-wilmaa-jos-olisi-tallaisia-viesteja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article