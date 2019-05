Perhe

Haluatko onnellisen parisuhteen? Tee kuten islantilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Islannissa ihmetellään isiä, jotka eivät hoida osuuttaan

Kiintiöity vapaa muuttaisi elämänlaatua

Avuksi syntyvyyslukuihin

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kaj-40-jai-vauvan-kanssa-vuodeksi-kotiin-kykyni-hoitaa-hankalia-tilanteita?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/miksi-parisuhderiita-syttyy-eteisessa-oli-vaikea-sanoa-miehelle-etta-kiva-kun?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/se-ei-valttamatta-tule-kalliiksi-3-muuta-jarkisyyta-isalle-jaada-kotiin-lasten?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva