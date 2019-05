Perhe

Pikkupoika kertoi päiväkodissa äidin ”uudesta työstä” – viaton väärinymmärrys saattoi herättää kysymyksiä

Nyt toistetaan : Lapsen suusta — "Poliisi! Koko koti on viety, vain ovi on jätetty."

ravintolan. Pyysin tyttärentytärtäni (7 v.) pyyhkimään pöydät, johon hän totesi: ’Mummu, en mä voi sitä tehdä kun otin just loparit.’”Tiinaoli 3-vuotias ja hän rakasti kirjoja. Yksi suosikki oli kirja, jossa oli kuvia planeetoista. Kun sitten matkustimme lentokoneella etelään ja ensimmäisenä iltana katseltiin hotellin parvekkeelta maisemia, oli taivaalla valtavan kokoinen täysikuu. Niinpä tyttö huusi innoissaan: ’Kato isi, maapallo!’ Ihan niin kauas emme olleet lentäneet.”Malatuinenkertoi: ’Sain mummilta uuden mekon. Ihan nätti. Mutta hankala, koska napit on takana ja minä itse edessä!’”Juuliapojalleni kerroin, että jos vie tölkkejä kauppaan, niistä saa rahaa. Vietiin sitten yhdessä pari tölkkiä. Seuraavana päivänä oli poika kertonut päiväkodissa, että äidillä on uusi työ. Äidin työ on kerätä kaljatölkkejä.”Kaljatölkitisosiskolle ilmaantui poikaystävä, jolloin aikaa pikkusisko Reetalle, 6, alkoi jäämään hyvin vähän. Kun Reetta mukisi asiasta äidilleen, äiti sanoi, että teiniromanssit ovat nyt vain semmoisia, ja että jonakin päivänä Reetallakin alkaa olla tunteita poikia kohtaan. Reetta siihen: ’Minulla on jo! Minä inhoan poikia!’”sivusta seurannut4 v. näki kaupan kassalla edellä olevan sedän ostavan kymmenkunta pulloa olutta ja sanoi: ’Toi setä menee sekoksi.’”Sekoksisai seurakunnalta onnittelukortin 3-vuotissyntymäpäivänä. Luin kortin pojalleni, sitten tuli virsi. ’Jumala loi auringon maan...’ lauloin sitä, kunnes poika ensimmäisen sanan kuultuaan kailotti kuuluvasti: ’Jumalauta!’. Siinä oli naurussa pidättelemistä ja virren lukeminen jäi siihen.”Ei mikään jeesustelija7 v. vieraili ensi kertaa tätinsä uudessa kaksiossa. Kimi tarkasti asunnon silmäilemällä ja totesi: ’Tässäkö kaikki?’ Oli tottunut isompaan asumiseen.”Pienehköoli hankkinut pienen Rellu-merkkisen auton ja auto oli parkissa pihassamme, kun poikamme, tuolloin hieman alle 4, katsasti auton. Poika kiersi autoa ja sitten potki etupyörää ja sanoi: ’Ihan liian pienet pyörätkin on!’”Alta neljän