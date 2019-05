Perhe

Miksi oma lapsi ärsyttää? Näillä keinoilla opit näkemään hyvän lapsessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se, mihin kiinnitämme huomiota, vahvistuu ja kasvaa. Vilpitön myönteinen palaute rakentaa lapsen itsetunnon perustan.

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/jaahyvaiset-luunapille?utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/liian-lepsu-vanhempi-psykologi-rajojen-asettamisen-vaikeus-kumpuaa-usein?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/haluatko-oppia-taidon-jolla-riidat-vahenevat-ja-lyhenevat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva