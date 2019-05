Perhe

Pikkupojan viaton kysymys mummolle kaupan kassalla saattoi särähtää pahasti muiden korvaan

”Olimme

”Siskon

”Kolmivuotiaan

”Minä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Serkukset

”Valtteri





”Olin

”Poikamme

”Poikani

”4-vuotias

”Naapuriin

Osallistu!

3-vuotiaan poikamme kanssa Linnanmäellä, kun hän pyysi portista sisään alueelle käveltyämme: ’Voisitteko ostaa minulle sitä karvajäätelöä?’ Hetken ihmeteltyämme poika osoitti sormella hattarakojua.”Perhe lintsillälapsen (5 vuotta) kanssa olimme odottelemassa kaupan ulkopuolella siskoa kaupasta, kun ohitse käveli punkkari, jolla oli vihreä, pitkä irokeesi. Lapsi kysyi minulta kovalla äänellä: ’Miksi tolla sedällä kasvaa nurmikkoa päässä?’ Kyllä nauratti ja nauratti punkkariakin.”Samppa 87Riinan kanssa oltiin kauan sitten kaupassa. Riina osoitti kotimaisia omenoita ja tokaisi: ’Isi, ostetaa nytteki nuita suomenkielisiä omenoita!’”akkuolin 5-vuotias, kun olin isovanhemmillani leikkimässä. Heillä oli sellainen talo, jossa pystyi juoksemaan taloa ympäri keittiön, olohuoneen, eteisen ja takkahuoneen välillä. Olin juossut jo muutaman kierroksen taloa ympäri, kunnes mummi pysäytti minut keittiön kohdalla ja antoi lasin maitoa. Join sen ja tokaisin: ’Olipas hyvää vuosikertaa’ ja jatkoin leikkimistä.”Oululainen94juttelivat keskenään välipalaa syödessään murrosiän vaikeudesta, kuinka itku ja nauru tulevat vuoron perää. Toisen pikkuveli (6 v.) seurasi tilannetta kuin tennisottelussa, hän istui heidän välissään. Hetken kuunneltuaan hän tokaisi: ’Ei tämä minunkaan elämä kovin helppoa ole.’ Mummilla ei ollut kyyneleet kaukana.”rakel9 v. vietti paljon aikaa mummon luona, ja yksi mielipuuha oli etsiä vanhoista Apu-lehdistä ’Missä Jallu luuraa’. Kauppareissulla kassalla Valtteri kysyi: ’Mummo, kun mennään kotiin, niin katsellaanko taas niitä Jallu-lehtiä?’””Missä Jallu luuraa”siskoni perheen mukana 1970-luvulla kesälomamatkalla autolla. Poikkesimme kahvilaan, jossa istui joukko ihmisiä katsomassa urheilukilpailuja televisiosta. Astuessamme sisälle siskon pikkupoika tokaisi isälleen kovalla äänellä: ’Kato isi, kaikki köyhät on tullu tänne kattomaan väriteeveetä.’”SmileUuno oli ollut mummolassa, ja sillä aikaa olimme tyhjentäneet olohuoneen huonekaluista tapetointia varten. Uuno tuli kotiin ja huudahti: ’Poliisi, poliisi, koko koti on viety, vain ovi on jätetty.’ Kyllä meitä nauratti kovasti.”Hugo(7 v.) kanssa lähdettiin mökille saareen. Uikkarit unohtui kotio, joten totesin, että kyllä me miesporukalla voidaan munasillaan saunoa ja uida. No kuitenkin mökille tuli serkut tyttölasten kanssa. Uimaan mentäessä poikani tokaisi noin saman ikäisille tytöille: ’Tää on sitte sellanen reissu, et vedetään pimpit paljaana.’ Isänsä poika.”Teppopoikani makasi yhtenä päivänä pienen nojatuolin alla ja nosteli sitä ilmaan. Kysyin häneltä, että mitä hän oikein touhuaa. Poikani vastasi siihen: ’Oon kuullut, että kaikki vahvat miehet treenaa penkkiä.’ Sitten hän vielä jäykisti hauistaan. Oli siinä vähän pokassa piteleminen.”oli syntynyt pieni tyttövauva kolmevuotiaan isosiskon iloksi. Olimme sitten muiden naapurin tätien kanssa ihailemassa pariviikkoista tulokasta. Joku joukostamme sanoi vauvaa ihastellessaan sen olevan vielä niin pikkuinen, ettei se vielä varmaan muuta teekään kuin nukkuu ja syö. Johon närkästynyt isosisko: ’Osaa se oksentaakin!’”maija-täti