Perhe

Nuoren rakastuminen voi nostaa esiin vanhemman pettymyksen omaan rakkauselämään, tunnetaitokouluttaja sanoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Me aikuiset joudumme kohtaamaan omat tunteemme, kun seuraamme nuoren rakastumista. On kipeä hetki huomata, että elämänilo, jota nuori peilaa, on itselle kapea.

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teinit/apua-olemmeko-unohtaneet-puhua-teineille-rakkaudesta-kuuntele?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teini/lastensuojelun-tyontekijan-7-neuvoa-teinin-vanhemmalle?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teinit/ensimmaiset-sydansurut-ovat-pojille-kova-paikka-kelpaanko?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva