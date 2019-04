Tuntemattoman miehen sanat pelastivat pikkulasten äidin päivän – kunpa me uskaltaisimme avata suumme useammin, kolmen lapsen äiti toivoo

Perhe

Tuntemattoman miehen sanat pelastivat pikkulasten äidin päivän – kunpa me uskaltaisimme avata suumme useammin,

Vanhempien potemaan syyllisyyteen ja riittämättömyyteen on yksinkertainen lääke, Sanna Sommers kirjoittaa.

Kuopus alkoi parantua kuumesta. ”Varmaan siks, kun te ootte hoitaneet mua niin hyvin”, hän sanoi.Nauratti vähän – eiköhän se flunssavirus parantunut ihan omia aikojaan – mutta lämmitti yllättävän paljon. Voisiko tämän lausunnon printata kunniakirjaksi seinälle kultakehyksiin? Katsoisin sitä kaikkina niinä hetkinä, kun haluaisin vetää itseni huono äiti -tunnelmissa viemäristä alas.Riittämättömyyden, syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteet ovat tuttuja kaikille vanhemmille. Ne ovat myös yleisimmät aiheet, joista vanhemmat ottavat yhteyttä MLL:n Vanhempainpuhelimeen ja nettipalveluihin.Viime vuonna yhteydenottoja oli ennätysmäärä, ja yhteydenottajista harva oli ikinä saanut hyvää palautetta vanhemmuudestaan.Mutta olen toiveikas! Ihan viime kuukausina olen kuullut useamman vanhemman kertovan ilahduttavista kohtaamisista tuntemattomien kanssa. Sain luvan kertoa yhden niistä.Perhe oli pienellä lomareissulla ja istui hotellin aamupalalla. Viimeksi edellisenä iltana äiti oli sättinyt itseään mielessään: miksi pitää olla tällainen kaoottinen säheltäjä, sietämätön tyyppi.Kun äiti nousi hakeakseen lisää syötävää, mies naapuripöydässä sanoi: ”Ei ollut tarkoitus kuunnella teidän juttuja, mutta en voinut olla kuulematta. Puhuit niin kauniisti lapsillesi. Jaksoit vastailla niin perusteellisesti ja rauhassa kysymyksiin. Tuli hyvä mieli.”Myös äidille tuli hyvä mieli, ja minulle, kun kuulin tarinan.Me aikuiset olemme sitkeästi harjoitelleet myönteisen palautteen antamista lapsille eri tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä on ollut tapana. Jospa vähitellen opimme kehumaan myös vanhempia silloin, kun siihen on aihetta.Usein on.