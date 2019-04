Perhe

Italialainen Paola perusti perheen Suomeen – 5 suomalaisten tapaa, joiden puolesta hänkin nyt liputtaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





5 Suomessa opittua asiaa

Yksi suomalaisten vanhempien kyky herättää erityisesti ihastusta





”Suomalaiset perheet eivät panosta ruoanlaittoon samalla tavalla”