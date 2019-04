Perhe

Vauvan lohturuokinta voi edistää lihomista – syöttämällä rauhoitetut lapset olivat 6-vuotiaina lihavampia

Vauvan lohturuokinta voi edistää lihomista – syöttämällä rauhoitetut lapset olivat 6-vuotiaina lihavampia

24.4. 11:32

Lasten ylipaino Suomessa lähes kolmannes seitsemänvuotiaista on ylipainoisia.

Vauvan saa rauhoittumaan syöttämällä tai imettämällä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan tämä saattaa luoda lihomiselle altistavia tottumuksia. Havainnot perustuvat lähes 4 000 lapsen ja heidän vanhempiensa tietoihin.



Tulosten perusteella kuuden kuukauden iässä syöttämällä lohdutetut ja rauhoitetut olivat painoindeksin perusteella lihavampia kuusivuotiaina. Yhteys oli selvin toistuvasti lohturuokituilla ja se näkyi myös kymmenenvuotiaana. Tulokset viittasivat siihen, että näillä lapsilla oli useammin lihomiselle altistavia syömistottumuksia. Yhteydet eivät selittyneet vauvaiän painolla tai äidin painoindeksillä.



Lasten lihavuus on yleistynyt huomattavasti länsimaissa ja myös Suomessa. Meillä lähes kolmannes seitsemänvuotiaista on ylipainoisia. Aikuisista miehistä puolestaan noin 70 prosenttia ja naisista runsaat 60 prosenttia ovat ylipainoisia tai lihavia.



Tutkimus julkaistiin Journal of Nutritionissa.