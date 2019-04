Perhe

7-vuotiaan lakoninen kommentti kiteytti äidin ruuanlaittotaidot muutamalla sanalla

”Tyttäreni

”Keitin

”Lastenlapset

”Pojat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Tyttäreni

”Olin

”’Kun

Osallistu!

7 v. bussissa: ’Äiti, onko ne karnevaalit ohi jo?’ Ihmettelin, että mitkä karnevaalit. Hän osoitteli tienvarressa olevia eduskuntavaaliehdokkaiden mainoksia.”Äitiimaitovelliä, joka kiehahti reilusti yli lattialle asti. Noin 7-vuotias poikani tupsahti keittiöön samaan aikaan: ’Ai, äiti toteuttaa itseään.’”Hansuovat niin, niin ihania aitoudellaan. 5-vuotias pojanpoikani leikkasi silkkipaperista tähtiä ja esitteli niitä innoissaan. Hän ojensi yhden minulle. Ihailin, miten taitava hän on. Hetken kuluttua hän pyysi tähden itselleen ja sanoi: ’Odota, minä annankin sinulle vähän huonomman.” Hän haki huoneestaan uuden tähden ja lisäsi: ’Sinä kehut kuitenkin tätäkin.’”Tähtitykkäsivät pienenä pinaattiletuista. Niitä ostettiin kaupasta melko säännöllisesti. Kerran päätin tehdä niitä itse. Nuorimmainen poika, 5 vuotta, totesi: ’Äiti, nämä on hyviä, mutta ei ihan samanlaisia kun ennen.’ Kerroin niiden olevan parempia, kun niissä ei ole kaupan lisäaineita. Tuli pitkä hiljaisuus ja sitten: ’Eksä äiti vois seuraavan kerran laittaa sitä lisäainetta vähän.’”Jotain puuttuollessa noin 5-vuotias olimme yhdessä isovanhempien kanssa tutustumassa ortodoksikirkon hienouksiin. Ihastelimme yhdessä kullattua Äiti Mariaa ja Jeesus-lapsitaulua. Tyttäreni hymyili taulun edessä hyvin tietäväisen näköisenä ja totesi meille: ’Kyl mie tiiän mikä tuon taulun nimi on.’ Kysyimme, että no mikä. ’Se on Mona Lisa!’ Meillä oli naurun tyrskähtelyssä pitelemistä kirkossa.”Kyl mie tiiännoin 4-vuotias. Asuimme Tampereella. Minulla oli paha tapa karkailla kotipihasta kaupungille. Kerran taas lähdin lipettiin ja menin asemaravintolaan. Äitini työskenteli siellä, mutta hänellä oli vapaapäivä. Tiesin, että työkaverit tunsivat minut ja antoivat aina jotain hyvää. Niinpä istuskelin ravintolan ikkunalaudalla ja söin lettuja. Kun vihdoin palasin kotiin, en päässytkään sisälle. Äitini oli huolissaan soitellut sairaalat ja poliisit ja lähtenyt etsimään minua. Jäin rappuun istumaan. Kun äiti jonkin ajan kuluttua palasi, sanoin itku silmässä: ’Ikinä täällä ei oo ketään kotona, kun tuun kotiin.’”Hanskiminä olen ihan vanha, saanko minäkin sitten hammakset irti?’ kysyi kaksikielinen lapseni, kun mummu oli käynyt kylässä ja lapsi nähnyt tekohampaat lasissa yöpöydällä.”Juulia