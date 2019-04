Suomalaisesta nimipäiväkalenterista löytyvä nimi on yksi maailman suosituimmista – katso myös muut tämän hetken suosikkinimet

Perhe

Suomalaisesta nimipäiväkalenterista löytyvä nimi on yksi maailman suosituimmista – katso myös muut tämän hetke

Suosituimmat tyttöjen nimet maailmalla:

Posie Isla Olivia Aurora Maeve

Suosituimmat poikien nimet maailmalla:

Milo Jasper Atticus Theodore Asher

Nimisivusto Nameberry on listannut alkuvuoden 2019 suosituimmat nimet. Joukosta löytyy myös suomalaisille tuttuja nimiä.Maailmalla toiseksi suosituin tytön nimi on, joka löytyy myös Suomen viime vuoden suosituimpien nimien listalta sijalta 10. Nimi lisättiin suomalaiseen nimipäiväkalenteriin vuonna 2015: Islat juhlivat nimipäiväänsä 14. syyskuuta.Listan kolmonenon puolestaan Suomessa viime vuoden yhdeksänneksi suosituin tytön nimi.oli viime vuoden nimilistauksessa sijalla 42.Poikien nimistä vainlöytyy myös Suomen suosituimmista etunimistä, ei tosin kärjestä. Vuonna 2018 Milo sijoittui Suomen suosituimpien poikien nimien listalla sijalle 49.Nameberryn suosituimpien nimien lista on muodostettu yli 11 miljoonan nimihaun pohjalta. Sivustolla on käyttäjiä ympäri maailmaa.