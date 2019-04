Perhe

Empatiatutkija Silja Martikainen: Tällaiset harrastukset kehittävät teinin empatiakykyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Empatiataidot kehittyvät koko elämän ajan

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teini/rangaistukset-eivat-tehoa-teiniin-mita-tilalle-asiantuntija?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/saatko-perheesi-kukoistamaan-11-asiaa-joista-tiedat-olevasi-tunnealykas?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teinit/tata-nuori-toivoo-sinulta-eronnut-vanhempi-toivoisin-etta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva