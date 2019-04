Perhe

Pienet serkkutytöt vierailivat mummin kaapilla – viiltävä kuitti kaapin sisällöstä

”Poikani

”6-vuotiaat

”Tyttäreni,

”4-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Akseli,

Ӏitini

”Oli

”Lapseni,

”Tyttäreni

”Oli

Osallistu!

oli 3-vuotias, kun kävelimme suojatiellä kadun yli. Vastaan käveli mies, jolla oli kirkkaanvihreä mohikaanitukka. Poikani kiljaisi innoissaan sormella osoittaen: ’Katso äiti, Kana!’”Poika 3 v.serkkutytöt vierailivat mummin vaatekaapilla. Ei kuulemma löytynyt mitään nättiä päällepantavaa, niin piti leikkiä köyhää.”Mummi3 ja 5 vuotta, odottivat jouluaattona pukin tuloa. Sitten löysin heidät vessasta. Olivat kiivenneet yhdessä tuolille ja laittoivat kovasti hiuksiaan hienoksi peilin edessä. Kysyin, että mitä te nyt siellä, ihan juuri pukkikin tulee. Nuorempi tokaisi: ’Kuule äiti, pukin tulon ja menon jälkeen on vielä ne synttärijuhlatkin juhlittavana!’ Olin ihan ihmeissäni että mitä. ’No ne Jeesuksen synttärit!’ tytär huudahti. Kyllä oli vanhemmilla naurussa pidättelemistä, kun olimme niin tyhmiä, ettemme itse sitä ajatelleet.”äitiäfiksummatpoikani oli äitini kanssa hevostalleilla. Laitumella käyskenteli ori, jonka sukukalleudet olivat esillä. Poikani tuumasi noista vehkeistä mummolleen: ’Mun iskällä on ihan samanlainen kuin tolla.’”Luonnollista5, oli tullut mummolaan. Mummo oli tehnyt perunamuusia. Akseli istui penkillä ruokapöydän äärellä katsellen ja pyöritellen mietteliäänä kengän kärkiään. Sanoi mummolle, että sää teet maailman parasta muusia ja hän tykkää siitä maailman eniten, mutta voisiks sää mummo laittaa siihen enemmän mausteita. Mummo oli niin haltioissaan Akselin diplomaattisista sanoista.”jorma tapiovei minut lääkärintarkastukseen ja rokotettavaksi ollessani 3-vuotias. Olin hyvin hiljainen pikkutyttö. Kun lääkäri oli pistänyt piikin, en itkenyt, mutta sanoin hiljaa: ’Peekele kun sattui!’ Äiti oli naamastaan punainen, kun ei edes tiennyt, että osaan kirota. Lääkäri ei onneksi kuullut ja kysyi, että mitä tyttö sanoi. Terveydenhoitaja hymyili ja vastasi, että tyttö sanoi, että vähän sattui. Lääkäri kehui miten reipas ja kiltti olen.”Piikesä ja hellepäivä, mulla oli päällä hihaton toppi. Pojat kinastelivat ruokapöydässä ja sanoin, että kohta palaa hihat! 5-vuotias Nico katseli ja sanoi: ’Sun hihat on jo palanut!’”Mammatyttö 4 v. ja poika 6 v. Poika harjoitteli lukemaan ja lueskeli paikkakuntien kylttejä automatkoilla. Oli ollut aiemmin puhetta kehitysmaista ja kuinka saavat ruoan hankittua. ’Jalasjärvi’ luki poika kyltistä. Tyttö tähän: ’Joo ne on siellä Jalasjärvellä niin köyhiä, että syövät vain kalaa, jonka joutuvat itse onkimaan.’ Poika tokaisi: ’Niin ja ne puhuu siellä vaan englantia.’ Enpä sitten osannut näille paremmin selittää, miten maat ja paikkakunnat eroavat toisistaan...”Jalasjärvi kehitysmaa?7 v. oli vihainen, kun olin käskenyt hänet siivoamaan oman huoneensa niin, että pääsen imuroimaan sinne. Odotin sohvalla, kun tyttöni marssi sohvan viereen ja ilmoitti, että kohta menee hermot. Kahden sekunnin tauko ja sitten sanoi: ’No nyt ne meni’ ja käveli tömistäen takaisin omaan huoneeseensa.”Äiti on ärrsyttäväLeevi-poika, joka sai pikkusisaren. Ei tykännyt, oli mustis. Odotteli, koska sisko viedään takaisin sinne mistä tulikin. Tulivat meille mummolaan, ja Leevi tuli luokseni hyvin harmissaan ja totesi: ’Aattele mummi! Se tuli tännekin mukaan!’”Ei niin helppoa elämää