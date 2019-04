Jenni oli 22-vuotias opiskelija, kun hän sai tietää odottavansa kolmosia – yksin: ”Kaikesta selviää, kun jaksaa yrittää”

Perhe

Jenni oli 22-vuotias opiskelija, kun hän sai tietää odottavansa kolmosia – yksin: ”Kaikesta selviää, kun jaksa

Ystäväni olivat raskaustestin jälkeen leikkimielisesti kiusanneet minua, että entäs jos siellä onkin kaksoset.

Abortti ei ollut vaihtoehto





Joka kerta se oli uudestaan sokki, kun ne kolmet sydänäänet kuuluivat.

Pelko iski: Miten ihmeessä pärjään?





Raskausmyrkytys, sektio ja lopulta kolme 1,5-kiloista tyttöä

On ihan mahtavaa seurata tämän tiiviin kolmikon varttumista omiksi persoonikseen.

Kolmosten yksinhuoltaja osaa arvostaa onneaan

Kaikesta selviää, kun jaksaa yrittää.