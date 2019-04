Perhe

Kansa on puhunut! Tässä on suomen kielen ärsyttävin sana

Mikä on suomen kieleen ujuttautuneista sanoista kaikkein ärsyttävin?

3. Broisku

2. Rakkauspakkaus

1. Läpändeeros

Juurikin niin

