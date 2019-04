Perhe

Lapsi hihkaisi kommentin äidin ”valtavista rinnoista” aivan väärässä paikassa: ”Naurahdin pää punaisena”

”Päikkärissä

”Sinä

”Lapseni,

”Tyttärentyttäreni,

”Hain

”Olin

”Menin

”Työkaverin

”Oma

”Sami,

juteltiin horoskoopeista. 6-vuotias Sami tokaisi, että hän ja äiti ovat katkarapuja. 4-vuotias Kim taas kysyi: 'Oliko dinosauruksia silloin, kun oli Eeva ja aataminomena?'"Omppukatkarapuvuonna 3-vuotias poikani joutui syömään paljon lääkekuureja. Taas mentiin lääkärille, jonka etunimi oli Antti. Nähdessään hänet, poika tokaisi: 'Isi, tääl on taas Anttibiootti!'"Isi terveenä3 vuotta, tokaisi aika korkealla äänellä kerran kassajonossa: 'Voi voi äiti sun kanssa, kun sulla on niin valtavat tissit!' Siinä sitten vähän naurahdin pää punaisena ja sanoin, ettei tommosia voi kaupassa kailottaa."Mama994 vuotta, kertoi isona olevansa seefferi-merkkinen koira, jonka nimi on Lumi Anttituisku! Tyttö nimittäin rrrrakastaa isoja koiria ja Antti Tuiskun versiota biisistä Sata salamaa."Mimmu 70-vtässä taannoin 3-vuotiasta lapsenlastani, poikaa, päiväkodista ja lapsi oli aamulla ilmoittanut äidilleen: 'Sä et sitten saa sinne mummulle tulla kun se on mun mummu ja mä vaan meen sinne yökylään.' Kyllä huvitti."Kativ12pikkutyttönä äitini kanssa terveyskeskuksessa ja odotushuoneessa oli meidän lisäksi pitkätukkainen mies. Kysyin kovaan ääneen: 'Äiti, onko tuo mies vai nais?' Kyllä kuulemma hävetti."naislapseni (4 vuotta) kanssa neuvolaan hakemaan rokotusta. Äitiä meinasi heikottaa, vaikka pojalle annettiin rokotus. Kotiin päästyämme poika kertoi innoissaan iskälle, että äitiä vähän heikotti ku mulle annettiin korotus."Näin meillätytär oli silloin noin 4-vuotias, kun hän näki kädessäni tatuoinnin. Tyttö kysy tomerasti: 'Miksi olet piirtänyt käteen?' Vastasin siihen, että se on tatuointi. No seuraavana päivänä tyttö tuli sitten esittelemään mulle ja innoissaan selitti: 'Kato mullakin on tatuointi.' Oli piirrellyt väritusseilla."Että sellaistatytär oli pienenä tyttönä ihan paniikissa, kun oli vaalit ja äänestyksen aika. Huusi kotona kovaan ääneen että: 'Älä mene sinne, sulta viedään ääni. Vaarallinen paikka!' Tapahtuman jälkeen katseli ensin pitkään minua ihan hiljaa mietiskellen ja sitten kysyi kuiskaten: 'Miten nyt keskustellaan?' Oli naurussa pitelemistä, kun vastasin, että ihan normaalisti. Tytöltä pääsi syvä helpotuksen huokaisu ja totesi: 'Huh. Onneksi eivät vieneet sitä.' Oli naurussa pitelemistä."Äänensä menettänyt5 vuotta, kiteytti tytön ja pojan eron: 'Pojilla on pippeli ja tytöillä pelkkä viiva.'"PP