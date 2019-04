Perhe

Lapsi harrastaa, vanhempi räyhää kentän laidalla? Urheilupsykologin kolme tärkeää vinkkiä vanhemmille

1. Fiilistele jo ennakkoon

2. Hehkuta kaikkia onnistumisia

3. Mokista nopeasti eteenpäin

Lapsi alkaa harrastaa jalkapalloa, ja vanhemmatkin ovat siitä innoissaan. Saat liikuntaa ja kavereita, onpa kivaa! Pääset osaksi joukkuetta, tosi hieno juttu!Alun innon tilalle nousevat nopeasti kuitenkin toisenlaiset tunteet, joita saavat todistaa lasten harrastustoiminnasta vastaavat aikuiset, kuten valmentajat ja joukkueenjohtajat. He saivat puheenvuoron Meidän Perheen kyselyssä, joka tehtiin Vauva.fissä joulu–tammikuun aikana.Harrastustoiminnan vetäjät kertovat, että vanhemmat saattavat vaatia valmentajaa huutamaan lapsille enemmän tai loukkaantuvat, koska oma lapsi ei saa heidän mielestään riittävästi peliaikaa.Valmentaminen ei kuulu katsomoon, urheilupsykologi ja lentopallojunioreiden valmentaja Sari Honkanen sanoo.Vanhemman ohjeistus kentän laidalta ei auta urheilevaa lasta keskittymään, vaan pahimmillaan se saa lapsen tekemään virheitä ja käyttäytymään aggressiivisesti omia joukkuetovereitaan kohtaan.Siksi lapsen peliä seuraavan vanhemman tärkein homma on kannustaminen.– Vanhemman tärkein tehtävä on nähdä lapsen onnistumiset ja antaa niistä palautetta, Honkanen toteaa.Hän antaa kolme konkreettista vinkkiä, joilla vanhempi voi kannustaa lasta parhaimpaansa:”Tee treeni- tai pelitilanteesta mukava etukäteen. Kerro lapselle, että tulossa on kiva tapahtuma. Nyt pääsemme yhdessä katsomaan, mitä olet oppinut ja mitä kaikkea osaatte joukkueena.””Pelin aikana keskity myönteisiin asioihin. Hehkuta sekä oman lapsen että koko joukkueen onnistumisia tunteella! Positiivista puhetta saa kuulua paljon kentän laidalta, sillä se tuntuu lapsista hyvältä ja tsemppaa heitä parhaimpaansa.””Pelin jälkeen aikuisen tehtävä on auttaa lasta nollaamaan tilanne. Jos peli on mennyt huonosti ja lasta harmittaa, aikuinen auttaa käsittelemään pettymystä ja luomaan perspektiiviä: nyt me tiedetään, mitä kannattaa treenata. Mokat kannattaa käsitellä, mutta aina lapsen lähtökohdista, ei koskaan aikuisen pettymyksen vuoksi. Kotona tilannetta ei tarvitse enää vatvoa, vaan elämässä siirrytään eteenpäin.”Millaisia kokemuksia sinulla on muista vanhemmista kentän laidalla? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa!