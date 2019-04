Perhe

Äiti viihtyi pidempään reissussa – pikkupoika bongasi kaupasta vieraan naisen ja teki liikkeensä

pikkuveljeni kanssa siitä, mikä hänestä tulee isona. Hän mietti hetken ja totesi: ’En oo oikeen varma viel, mut ehkä työmies, palomies tai tuhopolttaja.’ Yritin siinä sitten selittää, että se tuhopolttaja ei ole ammatti, vaan niin ei saa missään nimessä tehdä.”Pyromaanikoulun harjoittelujaksolla Tallinnassa neljä viikkoa. Isä oli lasten kanssa kotona. 4-vuotiaalle pojalle kuukausi oli jo pitkä aika! Niinpä kaupassa isän kanssa ostoskärryissä istuessaan vilkuili ympärilleen ja bongasikin mukavan näköisen naisen. Tokaisi tälle hymyssä suin: ’Meillä ei muute oo äitii ollenkaa!’”Pikku vinkkiuimahallin pukukopissa riisuutumassa, kun pikkupoika ylpeänä kertoi, että hän on jo neljä vuotta. Sanoin hänelle ihan huvikseni, että minä olen kuusi vuotta. Poika sanoi, ettei aikuinen ihminen voi olla kuusi vuotta. Kysyin häneltä, että kuinkas vanha minä sitten olen. Poika sanoi, että olet kaksikymmentä vuotta. Tämä tokaisu pelasti päiväni, olen nimittäin kuusikymmentäkuusi vuotta.”Kuusikymmentäkuusi vuottasuomenlapinkoirani kanssa. Vastaan tuli ryhmä päiväkotilapsia, ehkä jotain n. 3-vuotiaita. Eräs lapsista totesi ohi mennessään: ’Se on supikoira.’ Yksi aikuisista totesi, että ehkä kyseessä oli kuitenkin ihan tavallinen koira. Oli siinä naurussa pitelemistä.”Supikoiran omistajalikka sanoi aikoinaan, noin 2-vuotiaana, kun kylän ns. talkkari tuli vastaan: ’Isii.’ Ei ollut lapsen isi, eikä ulkonäkö sinnepäinkään.masa 167kaupassa hakemassa tomaattisosetta, samalla käytävällä oli oliiveja. Noin 4-vuotias poika lähestyi tomerasti oliiveja ja totesi äidilleen: ’Otetaanko me näitä suolakurkkuperunoita?’”Hassu6- ja 11-vuotiaille pojille eräästä henkilöstä, joka ei ollut henkisesti terve. Selvitin asiaa sanomalla, että tämä henkilö ei ole normaali. Pienempi kuulijani sanoi isoveljelleen: ’Mutta isi on normaali’, käänsi katseen minuun ja jatkoi: ’Etkö olekin?’ Oli siinä isillä sekä makeat naurut että kiperä kysymys!”Iskäkö normaalikolmevuotiaan poikani kanssa äänestämässä. Poika oli ihan hiljaa seuraten vain ympäristöä, mutta ulos mennessä sanoi ihmetellen: ’Ethän sää sanonut mitään?’”Mammax1lapsenlapseni (silloin alle 3 vuotta) kanssa puistossa leikkimässä. Hän karkasi ja juoksi käytävää pitkin napatakseen yhtä siellä kulkenutta miestä kädestä kiinni ja huusi mulle: ’Mummoo tääl on sulle kiva pappa.’ Minä punaisena hakemaan lasta ja sanoin, että eiköhän mennä vain jatkamaan noita leikkejä. Olin silloin 42, ja pappaehdokas nauraen lupasi tulla auttamaan, mutten suostunut.”Mummo alle 40-veenä