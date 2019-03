Perhe

Nelikymppinen luokanopettaja Anssi ei kestä enää työtään: ”Kun Suvivirsi soi, siirryn myyntimieheksi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myyntimieheksi

”Kaikki kuuluu all inclusive -pakkaukseen”

”Opettajan työpäivä ei pääty koskaan”