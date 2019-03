Perhe

Äidit kertovat, mitä olisivat halunneet tietää imetyksestä

1. Tiheät imetykset kuuluvat asiaan

2. Se voi alkuun sattua, mutta kipu menee ohitse

3. Maidon nouseminen voi kestää monta päivää

4. Miten tunteita herättävää se on – itselle ja muille

5. Tukea pitää erikseen pyytää

6. Jokainen imetystaival on omanlaisensa

”Aivan alussa vauva voi olla jopa 12 tuntia rinnalla, ja se on normaalia.””Olisin toivonut tietoa varsinkin tiheän imun kausista ja siitä, että se ei ole merkki siitä että oma maito ei riitä. Kamalaa siinä itsesyytöksissä väsyneenä ja itkuisena yrittää etsiä netistä apua ja tietoa. Onneksi löytyi oikea taho, ITU eli Imetyksen tuki ry!””Se voi sattua alussa (ekan vauvan kanssa erityisesti) ihan julmetusti! Seesteiset kuvat eivät kerro sitä tosiasiaa, että alku on usein vaikea ja siihen vaaditaan sinniä, että kivusta huolimatta jatkaa ja uskoo imetyksen onnistuvan.””Kukaan ei todellakaan maininnut, kuinka kipeetä se alku voi ottaa. Yhdessä vaiheessa olin jo sitä mieltä, että imetys on kipeämpää kuin itse synnyttäminen, mutta ehkei nyt kuitenkaan.””Tuli nänninpäihin oikein vesikellot. Vauvalla imuote kunnossa, mutta imun voima tosi kova. Toisen lapsen imetyksen aloittaminen ei tehnyt kipeää.””Luulin, että maitoa vaan tulee, kun vauva on rinnalla. Sairaalassa neljä päivää kulutettuani maito ei juurikaan noussut. Vasta kotiuduttuamme alkoi maitoa tulla kunnolla, ja imetys luonnistui. Älkää siis luovuttako tai pettykö!””Synnyttäneenä hormonihuuruissa itkin osastolla sitä, kun maito ei noussut, ja naapurisängyn äiti oli jatkuvasti paita märkänä. No, tulihan se maito, mutta vähän myöhemmin.””Että on normaalia, että maidon nouseminen saattaa viedä jopa viisi päivää.””Kuinka äärettömän tärkeää siitä tuli meille.””Miten tunteita herättävää se olikin, varsinkin kun ensin olin aika varma, etten halua imettää. Oma muru rinnalla on mahtava tunne.””Kokonaisvaltainen rakkaus, maailman mahtavin asia ja ainutlaatuisin yhteys.””Se, miten muut suhtautuu imetykseen ja sen kestoon. Aina on joku joka ihmettelee, että ai sä vielä imetät tai sit ai et enää.””Se yllätti, kuinka surkeasti imetykseen saa tukea sairaalassa ja terveydenhuollossa muutenkin.””Vasta kolmannen lapsen kohdalla ymmärsin liittyä Imetyksen tuen ryhmään ja pyytää apua myös neuvolasta, kun imetys ei sujunut. Aiemmin en myöskään tiennyt, että keskussairaalassa oli imetyspoliklinikka.””Että lapsivuodeosastolla ainoa (pyytäessäni) saama imetysohjaus lastenhoitajalta oli ’tollaset nännit, ei tule imetys onnistumaan’. Itse olin käynyt imetysohjauskoulutuksen koulussa, mutta oman imettäminen ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista alkuun. Onneksi sinnikkyys ja sisuuntuminen palkittiin.””En saanut mitään tukea sairaalassa. Olisin kaivannut ohjausta enkä vain sitä, että laitetaan tissi vauvan suuhun ja sanotaan, että kyllä se siitä.””Se yllätti, mitä kaikkia mahdollisia ongelmia voikaan olla: nännin malli ja rintakumin tarve, asentorajoittuneisuus, rintaraivarit, tiheänimun kaudet, allergia jo rintamaidon kautta, refluksivaivat valtavine pulautteluineen ja vatsanväänteineen. Ja se, kuinka äärimmäisen tärkeää imetyksestä kuitenkin tuli.””Olisin toivonut tietäväni, että vauvan hypotonia vaikuttaa siihen, kuinka imetys onnistuu. Tähän en saanut mitään opastusta. Onneksi luotin itseeni, ja sitten vietettiinkin tunteja ja taas tunteja imettäen... joskus pumppasin ja annoin pullosta perään.””Kuinka paljon vauvan suun jänteet voivat vaikuttaa imetykseen. Siihen ei auta edes päällään seisominen, jos ne ovat kireät.””Se hämmensi, että minulta ei koskaan valunut rinnoista maitoa yli niin, että olisi tarvinnut mitään liivinsuojuksia. Silti puolivuotiaaksi täysimetin ja vuoden ikään imetin.””Rintaraivarit ja se, ettei vauva välttämättä suostukaan syömään ihan missä asennossa hyvänsä. Meillä kelpaa vain makuullaan imetys.””Että täysimetyksen ja pulloruokinnan väliin mahtuu miljoonia eri variaatioita, ja se on yleisempää kuin annetaan ymmärtää. Imetysapulaitteesta toivoisin myös laajemmin puhetta tuttipullon vertaisena apulaisena!”Vastaukset on saatu Vauvan Facebook-sivun kyselystä.Mitä sinä olisit halunnut tietää vanhemmuudesta ja lapsista ennen kuin tulit itse vanhemmaksi? Jaa kokemuksesi alla kommenteissa!