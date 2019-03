Perhe

Ajatteletko usein eroa? Tästä syystä siitä kannattaa kertoa puolisolle ajoissa

3 neuvoa yhteistyön rakentamiseen erotilanteessa

Tukekaa toistenne suhdetta lapseen. Miettikää yhdessä, millä tavalla voitte ylläpitää ja auttaa sitä, että lapsi ei menetä yhteyttä kumpaankaan vanhempaansa. Kunnioittakaa sitä, että kumpikin on edelleen lapselle tärkeä ja ainutkertainen vanhempi. Sopikaa asiallisen käytöksen periaatteesta. Tästä säännöstä kannattaa yrittää pitää kiinni kipakoissakin tilanteissa: jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti. Se tarkoittaa, että kumpikaan ei solvaa tai vähättele toista, varsinkaan lapsen kuullen. Hae oman tunnekuormasi purkamiseen apua. Hakeudu eroryhmiin, eroneuvoiltoihin tai vanhemman neuvo -ryhmään. Saat työstettyä katkeruuden tunteita ja saat apua yhteistyöhön toisen vanhemman kanssa. Lapsen ei kuulu toimia aikuisten pahan olon tasoittajana.

