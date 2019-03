Perhe

Karkkikiellosta kiukustunut pikkutyttö huusi äidilleen kyseenalaiset sanat kauppareissulla: "Hieman hävetti!"

lapsellani on ollut tapana 2-vuotiaasta lähtien aina suuttuessaan sanoa ’kakkapissapierusammakko’. Joskus sammakko-sanan tilalla on joku muu kolmitavuinen sana, esim. peruna. Käyttää tätä vielä nykyäänkin, 7-vuotiaana, jos joku asia ärsyttää.”Maria5-vuotiaan tyttäreni kanssa kaupassa. Ostosreissu sujui mallikkaasti siihen asti, kunnes kielsin tytöltä karkit. Tyttö suivaantui ja nakkeli niskojaan. Sen jälkeen laitoin koriin kaksi siideriä, jolloin tyttö alkoi huutaa: ’Eeeiii äiti ei, oot juonu jo ihan tarpeeksi!’ Hieman hävetti! Olisi varmaan pitänyt ottaa myös sitä karkkia.”Tiukuharjoittelijana päiväkodissa, jossa oli pari 5-vuotiasta ja loput 6-vuotiaita. Lapset saivat piirrellä papereihin, ja nimi paperin alanurkkaan. 5-vuotias Jani toi piirroksensa minulle, paperissa luki ’JAN’. Kysyin, että minne se ii jäi. Jani näytti, siellä se ii oli pöydässä.”Lapset ovat hauskojaei ole tästä muistikuvia, mutta olin kuulemma noin 4-vuotias, ja äitini oli vienyt minut sirkukseen. Lähellämme oli istunut kalju mies. Sirkuksessa sattui olemaan juuri täysin hiljainen hetki, ja kaikki kuulivat minun kysyvän äidiltäni: ’Äiti, miksi tuolla miehellä ei ole yhtään tukkaa?’”Jay5-vuotiaan tyttäreni kanssa lastenteatterissa, jossa oli hyvin riemastuttava esitys, ja minua naurattivat hauskat kohtaukset useassa kohdassa. Tyttäreni tarttui käteeni ja kuiskasi: ’Äiti ole hiljaa, täällä aikuiset ei saa nauraa, tää on lastenteatteri.’”Millamarketissa kun tuttu pariskunta lähestyi juomaosastoa. Kärryissä ollut tyttö, ehkä 3–4-vuotias, huusi kurkku suorana isälleen: ’Siellä on kaljamoosekselle kaljaa!’”Totta moosestuhtia kokoa ja kävin aikoinani Tikkurilan uimahallissa uimassa ahkerasti. Kerran naisten pesuhuoneeseen tuli pieni poika äitinsä kanssa. Hän jäi silmät selällään tuijottamaan minua, kun olin suihkussa, ja kun äiti oli viemässä häntä uima-allaspuolelle, hän alkoi kovalla äänellä huutaa, että haluaa vielä katsoa sitä tätiä, jolla on kamalan iso pylly. Siinä sitten äiti tulipunaisena kiskoi jälkikasvuaan altaalle.lapsen suusta totuus