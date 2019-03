Saatko yli 7 oikein? Tuloksesi kertoo, oletko yhtään perillä nuorten maailmasta

<section><h2> </h2><p>Kuinka nuorisolainen olet? Kerro, mitä kuvissa näkyy!</p><p> </p><p>Tunnistatko kuvien ihmiset tai asiat? Tee testi, niin saat tietää, kuinka hyvin olet perillä nykynuorten maailmasta.</p></section><section><h2> </h2><p>Mistä kuvan henkilö on tunnettu?</p></section><section><h3> </h3><p>Mitä tässä tapahtuu?</p></section><section><h3> </h3><p>Missä suositussa sarjassa kuvan naiset näyttelevät?</p></section><section><h3> </h3><p>Minkä puhelinsovelluksen logo kuvassa on?</p></section><section><h3> </h3><p>Nämä miehet ovat tuttuja myös televisiosta, mutta millä nimellä heidät tunnetaan Youtubessa?</p></section><section><h3> </h3><p>Mistä kohutusta sarjasta tämä kohtaus on?</p></section><section><h3> </h3><p>2000-luvulla nuoria villitsi japanilainen j-rock ja j-pop, nyt pinnalla ovat korealaiset muusikot. Mikä bändi kuvassa on?</p></section><section><h3> </h3><p>Nykynuoret eivät Facebookia kaipaa, sillä heillä on omat somensa. Mikä kännykkäsovellus tämä on?</p></section><section><h3> </h3><p>Tämä nuori nainen on tehnyt Youtube-videoita 11-vuotiaasta saakka. Millä nimellä hänet tunnetaan?</p></section><section><h3> </h3><p>Kuka nuori laulaja tässä on rahasateen keskellä?</p></section><section><h2> </h2><p>Taidat olla (ainakin henkisesti) keski-ikäinen!</p><p> </p><p>Olet pudonnut nuorisolaisten kelkasta jo hyvän aikaa sitten, koska maailma muuttuu mielestäsi liian nopeasti. Et ehkä ymmärrä nykynuorten puheista juuri mitään, mutta se on ihan ok &ndash; ei sinun tarvitsekaan. Jos haluat kuitenkin haastaa itsesi ja tutustua nykykulttuuriin, aloita rauhallisesti suomalaisiin tubettajiin tutustumalla.</p></section><section><h3> </h3><p>Olet melko inessä nuorisolaisten maailmassa!</p><p> </p><p><em>Inessä</em>, siis messissä, sisällä, mukana. Tiedät muutamia tubettajia ja teinisarjoja, olet ehkä snäppiäkin kokeillut. Selviät melko kunnialla nykynuorten kanssa keskustelemisesta. Petrattavaa silti on. Tutustu vaikkapa korealaiseen poppiin ja tee vaikutus nuorisoon.</p></section><section><h3> </h3><p>Olet henkisesti nuorisolainen!</p><p> </p><p>Vau! Tunnet hyvin nykynuorten maailmaa ja kulttuuria. Voit rohkeasti avata suusi nykynuorten keskellä ilman, että sinua pidetään auttamattoman vanhana. Päinvastoin: olet nuorten mielestä todennäköisesti aika cool.</p></section>

