Perhe

10 vinkkiä, jotka helpottavat perheesi arkea saman tien

Ruuat valmiiksi jo viikonloppuna

Jaa vastuuta, lapsille ja läheisille

Unohda aikataulutus, ainakin hetkeksi

Digitaalinen kauppalista helpottaa koko perhettä

Ruokahuolto on se, johon lapsiperheessä uppoaa eniten aikaa ja voimavaroja. Helpoimmalla pääsee, jos viikon ruuat suunnittelee valmiiksi jo viikonloppuna.Jos tuntuu vaikealta suunnitella jokainen viikon ateria konkreettisesti, päätä jokaiselle viikonpäivälle teema: keskiviikkona kasvisruokaa ja perjantaina pitsaa.Ruokaa kannattaa tehdä kerralla tuplasatsi. Näin joka päivä ei tarvitse miettiä uutta ruokaa, vaan eilisen ruuan jämilläkin pärjää.Onko perheessä jo niin isot lapset, että aamupalan tekeminen onnistuu itsenäisesti? Merkatkaa perhekalenteriin jokaiselle oma aamupalavuoro ja sopikaa kellonaika, milloin aamupala on tarjolla. Jo ala-asteikäinen osaa kattaa pöytään vaikkapa jugurttia ja mysliä. Tällä tavoin saatte jo heti aamuun yhteisen ruokahetken, ja varmistatte samalla, että kaikki todella syövät aamupalan.Jos perheellänne on tukiverkko, hyödynnä sitä. Jos tuntuu, että lasten harrastusviennit ajavat vanhemmat hermoromahduksen partaalle, sopikaa että kummi tai isovanhemmat hoitavat vaikkapa yhden harrastusviennin viikossa.Viikonloppuihin ei kannata sopia mitään sen kummempaa tekemistä, ainakaan molemmille päiville. Viikonloppuna lapsilla on mahdollisuus palautua kouluviikosta, ja vanhemmilla viikon töistä ja rutiineista.Päivällisen voi hyvin syödä hiukan myöhempäänkin. Lapset jaksavat odottaa päivällistä välipalan voimin, ja aikuisille jää enemmän aikaa ruuan valmistamiseen. Jos lapset ovat isompia, päivällisen jälkeen ei välttämättä tarvitse syödä enää iltapalaa, vaan iltarutiinit voi aloittaa suoraan päivällisen jälkeen.Monien ruokakauppojen tuotteita voi tilata myös verkosta. Jos ruokakaupassa suhaaminen ei siis töiden jälkeen innosta, voit tilata elintarvikkeet kotiovellesi. Näin arjen logistiikka helpottuu, eikä heräteostoksiakaan tule tehtyä samaan tapaan kuin kivijalkakaupassa.Ladatkaa perheenjäsenten puhelimiin jaettava to do -sovellus, esimerkiksi Wunderlist, jonne voi tehdä omia tai muiden kanssa jaettavia listoja. Sovellus toimii myös digitaalisena kauppalistana, johon jokainen perheenjäsen voi merkata jääkaapista tai muuten kotoa puuttuvat asiat. Kun tuote on ostettu, se klikataan pois listalta. Reaaliaikaisesti päivittyvä lista helpottaa ja nopeuttaa perheen yhteisiä kauppareissuja, kun kaikki ovat kartalla siitä, mitä ruokakaupasta on tarpeellista ostaa.Lapsiperheen pelastus on siivooja, joka käy tekemässä säännöllisesti kodin perussiivouksen. Tarpeesta riippuen siivojan voi tilata joko kerran kuussa tai muutaman viikon välein. Kun joku muu hoitaa perussiivouksen, arkeen jää vain kevyt ylläpitosiivous.