Kun Jenna avasi sähköpostin ja somen, ne olivat täynnä järkyttäviä viestejä

”Tyhmä, huora, lauta, läski...” – kun Jenna avasi sähköpostinsa, se oli täynnä järkyttäviä viestejä

kiusattiin lähes koko peruskoulu, ammattikoulu ja vielä aikuiskoulutuksessa 22–24-vuotiaana. Oli huutelua, fyysistä kiusaamista ja porukasta pois sulkemista.– Olin kiusaajien mielestä ruma ja nolo, käytin vääränlaisia vaatteita, kävelytyylini oli tyhmä, nenäni ruma. Kaikki syyt kävivät heille, Jenna sanoo.Opettajat eivät puuttuneet kiusaamiseen.– He lähtivät mukaan ottamalla silmätikuksi, haukkumalla tyhmäksi ja sulkemalla silmät, kun näkivät kiusaamista. Sairasta, että aikuinen johon tulisi luottaa, on yksi kiusaajista, hän ihmettelee.Jenna on tätä nykyä 29-vuotias. Henkiset arvet eivät parane koskaan.– Vähättelen itseäni ja itsetuntoni on huono. Minulla on diagnosoitu masennus ja traumaperäinen stressihäiriö. Olen superujo ja ajattelen, etten viitsi mennä tervehtimään, kun kuitenkin katsotaan nenänvartta pitkin. Saatan näyttää ylimieliseltä, mutta oikeasti se on vain ujoutta.Tuntuu hyvältä, kun joku sanoo Jennalle tämän olevan kiva ja viihtyy hänen seurassaan. Kehuja on silti vaikea ottaa vastaan.– Oletan välillä vieläkin, että kehut ovat vaan pään aukomista.Nuorempana Jenna yritti saada apua koulukuraattorilta ja nuorisopsykiatriasta, mutta käynnit keskittyivät enemmän kotioloihin kuin kiusaamiseen. Oikean avun hän sai vasta aikuisena psykoterapiassa.– Uskon, että ammattilaiselle puhumisella on ollut iso osa siinä, miksi olen tässä nyt. Se, että sain purkaa ja kerrottiin, että syy ei ole minun, enkä ole sitä mitä kiusaajat väittävät.on pyytänyt vain yksi ihminen.Some pahentaa Jennan mukaan kiusaamista: se on taas yksi kanava luikerrella kiusaamaan toista.– Netissä on helppo sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Vaikka estää, kiusaaja voi aina tehdä uuden profiilin, jolla kiusaa taas. Nuorena viestien lukeminen oli tosi vaikeaa ja otin ne hyvin henkilökohtaisesti. Uskoin joka sanan, itkin ja uskoin, että olen sellainen kuin viesteissä sanotaan.Kiusatuille Jenna haluaa sanoa: olette mahtavia ihan omana itsenänne.– Et ole sitä, mitä sinun väitetään olevan. Selviät kyllä, puhu ja pura tuntosi jollekin, johon luotat. Usein tuntemattomalle on helpompi kertoa. Et ole yksin, olet arvokas. Älä itse lähde kiusaamaan, sitä katuisit.Hän toivoo vanhemmilta kiinnostusta oman lapsensa tekemisiin.– Kysykää, miten hän voi, onko jotain mistä haluaa puhua. Huomatkaa lapsenne. Lapselle on tärkeää tuntea olevansa huomattu, arvokas ja näkyvä.