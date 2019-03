Perhe

Ihottuma voi valvottaa ja haitata lapsen unta – myös painajaiset yleisempiä

Atooppinen ihottuma ja kutina voivat tuoreen tutkimuksen mukaan aiheuttaa lapsille univaikeuksia. Lapset kyllä nukkuvat suurin piirtein yhtä paljon kuin muutkin, mutta he heräilevät ja näkevät enemmän painajaisia.JAMA Pediatrics -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 14 000 lapsen keskimäärin yksitoistavuotiseen seurantaan. Lasten nukkumista ja uniongelmia selvitettiin useita kertoja seurannan aikana, kunnes lapset olivat 16-vuotiaita.Noin kolmannes lapsista poti atooppista ihottumaa. Tulosten valossa he nukkuivat suurin piirtein yhtä pitkiä yöunia kuin muut lapset, mutta erilaiset univaikeudet olivat heillä noin 50 prosenttia yleisempiä. Atoopikoilla oli enemmän nukahtamisvaikeuksia, he heräilivät useammin ja valvoivat enemmän nukkumaanmenon jälkeen. Myös painajaiset ja varhainen heräily aamuisin olivat heillä yleisempiä, tulokset osoittivat.Yhteys havaittiin riippumatta atopian vaikeusasteesta, mutta uniongelmat kasautuivat etenkin pahaa ihottumaa poteville sekä lisäksi astmaa tai allergista nuhaa sairastaville. Osa yhteyksistä selittynee ihottuman aiheuttamalla kutinalla ja raapimisella, mutta myös ihon yleinen herkkyys tai muut seikat voivat selittää ilmiötä.Atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle on tyypillistä ihon kuivuus ja hilseily, punoitus ja ihon rikkoutuminen. Sitä potee noin 20–30 prosenttia lapsista ja aikuisista.